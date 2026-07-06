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Китайский аппарат «Тяньвэнь-2» получил первый снимок астероида 2016 HO3

Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщило, что межпланетный зонд «Тяньвэнь-2» после почти 400 дней полета и путешествия длиной около одного миллиарда километров успешно сблизился с астероидом 2016 HO3. Космический аппарат вышел на расстояние около 20 километров от небесного тела и приступил к выполнению программы научных исследований.

Китайский аппарат «Тяньвэнь-2» впервые запечатлел астероид 2016 HO3 / © CNSA

По словам специалистов, участвующих в миссии, во время этапа сближения зонд получил первые изображения астероида. Кроме того, используя данные оптической навигации, собранные в ходе подлета, ученые значительно уточнили параметры орбиты 2016 HO3. Если ранее, основываясь только на наземных наблюдениях, погрешность определения положения астероида составляла сотни километров, то теперь ее удалось сократить до нескольких километров.

«Тяньвэнь-2», 2 июля 2026 года, находясь примерно в 20 километрах от астероида, аппарат получил детальные снимки его поверхности.

Зонд «Тяньвэнь-2» был успешно запущен 29 мая 2025 года с космодрома Сичан. Во время перелета к астероиду аппарат выполнил несколько важных операций, включая маневры в глубоком космосе и коррекцию траектории.

Зонд впервые обнаружил астероид 6 июня 2026 года с помощью своих приборов. Уже на следующий день, находясь примерно в 30 тысячах километров от цели, аппарат выполнил маневр захвата, выйдя на траекторию совместного полета с астероидом в одной орбитальной плоскости. 19 июня расстояние между зондом и небесным телом сократилось до двух тысяч километров.

На следующем этапе миссии «Тяньвэнь-2» проведет более детальные научные исследования. Аппарат изучит форму астероида, химический состав его вещества, внутреннее строение и другие характеристики. Полученные данные станут основой для подготовки одной из главных задач экспедиции — отбора и доставки на Землю образцов грунта с поверхности астероида.