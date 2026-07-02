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Юлия Николаева
Юлия Николаева
2 июля, 08:53
Рейтинг: +143
Посты: 230

Карта: гендерный разрыв в уровне безработицы

Во многих странах женщины сталкиваются с безработицей чаще, чем мужчины. Однако масштабы этого гендерного разрыва существенно различаются в зависимости от региона.

Сообщество
# гендер
# география
# демография
# инфографика
# Рейтинги
# статистика
Карта: гендерный разрыв в уровне безработицы / © Visual Capitalist
Карта: гендерный разрыв в уровне безработицы / © Visual Capitalist

Новая инфографика показывает разницу между уровнями безработицы среди мужчин и женщин в различных регионах мира. В ее основе лежат данные доклада Employment and Social Trends 2026, подготовленного Международной организацией труда (МОТ), а также модельные оценки базы ILOSTAT по состоянию на ноябрь 2025 года.

Чем выше значение показателя, тем больше уровень безработицы среди женщин по сравнению с мужчинами. В среднем по миру женская безработица превышает мужскую на 0,2 процентного пункта.

Масштабы гендерного разрыва значительно различаются от региона к региону.

В большинстве развивающихся стран женщины остаются более уязвимыми на рынке труда. Наиболее выраженное неравенство наблюдается на Ближнем Востоке, где уровень безработицы среди женщин выше мужского на восемь процентных пунктов, и в Северной Африке, где разрыв достигает 9,4 процентного пункта.

Столь значительный гендерный разрыв в странах региона Ближнего Востока и Северной Африки объясняется сразу несколькими причинами. Прежде всего, в ряде государств культурные традиции и законодательные ограничения по-прежнему сдерживают возможности женщин на рынке труда. Например, в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах долгое время действовали нормы, ограничивавшие занятость женщин в отдельных отраслях экономики. Хотя в последние годы власти этих стран проводят реформы, постепенно снимая подобные ограничения, их последствия все еще ощущаются.

Кроме того, сокращение возможностей трудоустройства в частном секторе в некоторых странах совпало с уменьшением масштабов занятости женщин в государственном секторе, который исторически был одним из крупнейших работодателей для них.

Дополнительными препятствиями остаются семейные обязанности и уход за детьми, которые нередко затрудняют поиск работы и сохранение занятости.

В ряде развитых регионов мира ситуация складывается противоположным образом: женщины там сталкиваются с безработицей немного реже мужчин.

К таким регионам относятся Северная Америка и Тихоокеанский регион (в обоих случаях разница составляет –0,1 процентного пункта), Юго-Восточная Азия (–0,3 п.п.) и особенно Восточная Азия, где уровень безработицы среди женщин на 1 процентный пункт ниже, чем среди мужчин.

Несмотря на то что эти показатели идут вразрез с общемировой тенденцией, их можно объяснить рядом факторов. Во многих развитых странах женщины сегодня в среднем имеют более высокий уровень образования, чем мужчины, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Немаловажную роль играет и структура экономики. Рост занятости в сфере услуг — прежде всего в здравоохранении и образовании — оказался более благоприятным для женщин. В то же время традиционно «мужские» отрасли, такие как строительство, промышленное производство и добыча полезных ископаемых, сильнее зависят от экономических циклов и чаще сталкиваются со спадами.

На первый взгляд может показаться, что ключевым фактором является уровень экономического развития региона. Контраст между Северной Америкой и Восточной Азией, с одной стороны, и странами Ближнего Востока и Северной Африки — с другой, действительно выглядит весьма показательным.

Действительно, в таких развивающихся регионах, как Африка к югу от Сахары (1 п.п.), Латинская Америка и Карибский бассейн (1,8 п.п.) и Центральная и Западная Азия (2,4 п.п.), также наблюдается заметный разрыв между уровнями безработицы среди мужчин и женщин.

Однако эта закономерность не универсальна. Так, в Северной, Южной и Западной Европе уровень безработицы среди женщин превышает мужской на 0,4 процентного пункта — почти столько же, сколько в Восточной Европе (0,5 п.п.), и даже больше, чем в Южной Азии, где разрыв составляет всего 0,2 процентного пункта.

Это свидетельствует о том, что уровень экономического развития сам по себе не способен полностью объяснить региональные различия в гендерном разрыве на рынке труда. На ситуацию также влияют культурные особенности, государственная политика, структура экономики и социальные условия.

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