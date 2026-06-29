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В Канаде построили крупнейший в мире завод по перепрофилированию аккумуляторов электромобилей

Компания Moment Energy запустила в канадском Ванкувере предприятие Megafactory 1, которое уже называют крупнейшим в мире заводом по перепрофилированию аккумуляторов электромобилей. Его задача — превратить отработавшие тяговые батареи в промышленные системы накопления энергии, дав им вторую жизнь вместо преждевременной отправки на переработку.

Megafactory 1 / © Moment Energy

Бурное распространение электромобилей за последнее десятилетие означает, что уже в ближайшие годы огромное количество тяговых батарей достигнет конца своего машинного жизненного цикла.

Согласно исследованию 2023 года:

к 2030 году будет выведено из эксплуатации около одного миллиона аккумуляторных батарей электромобилей;

к 2040 году их количество возрастет до 1,9 миллиона.

По оценке Международного энергетического агентства (IEA), к 2030 году общий объем списанных батарей достигнет 100–120 000 мегаватт-часов, что сопоставимо с нынешним годовым объемом производства аккумуляторов.

Чаще всего специалисты говорят об их переработке для извлечения ценных материалов — лития, никеля и кобальта. Однако все больше экспертов считают, что перед переработкой батареи способны еще долгие годы приносить пользу.

В электромобиле аккумулятор должен соответствовать очень высоким требованиям. Водители ожидают большого запаса хода, быстрой зарядки и стабильной работы в самых разных погодных условиях. Когда емкость батареи снижается ниже этих требований, ее заменяют, хотя она по-прежнему способна хранить и отдавать значительные объемы электроэнергии. Такие установки не испытывают постоянных ускорений, вибраций или резких перепадов нагрузки. Их задача гораздо проще — запасать электроэнергию в периоды ее избытка и отдавать обратно в сеть, когда потребление возрастает.

В Moment Energy считают, что подобные системы могут стать масштабируемым и практически готовым решением проблемы нехватки накопителей энергии.

Несмотря на очевидные преимущества, широкому распространению повторного использования батарей мешают технические сложности. Каждый аккумулятор имеет собственную историю эксплуатации. Одни прошли тысячи циклов зарядки, другие длительное время работали при экстремальных температурах или подвергались высоким нагрузкам.

Поэтому перед повторным использованием каждую батарею необходимо тщательно проверить определить остаточную емкость, оценить техническое состояние, убедиться в безопасности эксплуатации и провести сертификацию. Именно эта трудоемкая процедура долгие годы препятствовала развитию отрасли.

Megafactory 1 призван перевести этот процесс на промышленный уровень. Предприятие не производит новые аккумуляторы. Вместо этого сюда поступают списанные батареи электромобилей, которые проходят полный цикл проверки. На предприятии сосредоточены все этапы работы — от приема и тестирования батарей до сборки готовых энергетических комплексов и их подготовки к эксплуатации.

Сегодня Megafactory 1 считается крупнейшим в мире объектом подобного профиля, регулирующему повторное использование аккумуляторов.

Согласно планам компании, к 2030 году производственная мощность предприятия достигнет 1 000 мегаватт-часов, а число высококвалифицированных рабочих мест превысит 100. Еще одна особенность проекта — использование исключительно североамериканской цепочки поставок. Это позволит перерабатывать аккумуляторы внутри региона, не отправляя их за рубеж.

Успех или неудача Megafactory 1 во многом определит, станет ли повторное использование аккумуляторов лишь узкоспециализированным направлением или превратится в один из ключевых элементов мировой индустрии хранения энергии будущего.