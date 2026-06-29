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Карта жары: где на планете термометры показывали самые высокие значения за всю историю наблюдений
Многие страны сталкивались с экстремальной жарой, однако лишь небольшая группа государств значительно опережает остальные по абсолютным температурным рекордам. Эта карта показывает 20 самых высоких официально подтвержденных национальных температурных максимумов, демонстрируя, где на планете были зарегистрированы наиболее экстремальные значения температуры воздуха.
Рейтинг наглядно показывает, что верхние строчки списка занимают главным образом страны, расположенные в пустынных регионах Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. При этом сразу несколько государств обновили свои многолетние температурные рекорды всего за последнее десятилетие.
Данные для этой визуализации основаны на материалах Архива мировых экстремальных погодных и климатических явлений Всемирной метеорологической организации (WMO World Weather & Climate Extremes Archive), а также национальных метеорологических служб. Использованы самые актуальные сведения, доступные по состоянию на июнь 2026 года.
Соединенные Штаты остаются страной, где была официально зарегистрирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений — 56,7 °C. Рекорд был установлен в 1913 году на метеостанции Фернас-Крик, расположенной в знаменитой Долине Смерти (штат Калифорния).
Уникальное сочетание факторов — расположение территории ниже уровня моря, чрезвычайно сухой пустынный воздух и окружающие горные хребты — создает здесь одну из самых жарких природных зон на Земле. Хотя некоторые исследователи время от времени ставят под сомнение достоверность этого более чем векового рекорда, именно он по-прежнему признается Всемирной метеорологической организацией (WMO) как официальный мировой максимум.
Государства Ближнего Востока занимают значительную часть списка стран с самыми высокими зарегистрированными температурами.
Кувейт, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и Иордания официально фиксировали температуру воздуха выше 50°C. Таким образом, девять из двадцати самых высоких национальных температурных рекордов мира принадлежат именно странам Ближнего Востока. Это обусловлено сочетанием крайне интенсивной солнечной радиации, засушливого климата и продолжительных периодов летней жары. Примечательно, что несколько из этих рекордов были установлены всего за последние два десятилетия.
Температурные рекорды продолжают обновляться. Хотя многие мировые температурные максимумы были зафиксированы десятки лет назад, в последние годы сразу несколько стран вновь переписали свои национальные рекорды.
- Китай в 2023 году зарегистрировал температуру 52,2°C в Синьцзян-Уйгурском автономном районе;
- Марокко в том же году достигло отметки 50,4°C;
- Турция в 2025 году установила новый национальный максимум — 50,5°C.
Эти недавние достижения показывают, что даже температурные рекорды, казавшиеся незыблемыми на протяжении десятилетий, могут быть превзойдены во время особенно мощных волн экстремальной жары.
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