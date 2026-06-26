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Первый в мире музейный Beluga ST прибыл в Тулузу на вечную стоянку
В музей Aeroscopia в Тулузе (Франция) прибыл первый экспонат легендарного семейства Airbus Beluga ST. Транспортный Airbus A300-600ST Beluga №4 занял свое место в музейной экспозиции рядом с другими знаковыми самолетами европейского авиастроителя — A380, A340-600 и A320. Это первый в мире Beluga ST, официально переданный музею после завершения службы.
Директор Aeroscopia Гийом Манэ назвал появление самолета по-настоящему знаковым событием. По его словам, Beluga с ее необычным силуэтом давно стала одним из символов Airbus и хорошо знакома нескольким поколениям жителей Тулузы.
«Мы очень гордимся тем, что Beluga ST №4 обрела постоянный дом в Aeroscopia, где ее история сможет вдохновлять будущие поколения», — отметил Манэ.
Четвертый построенный Airbus A300-600ST впервые поднялся в воздух 9 июня 1998 года. За 27 лет эксплуатации самолет выполнил 4438 рейсов и провел в небе 6806 часов. Его последняя миссия состоялась 17 сентября 2025 года. О завершении эксплуатации парка Beluga ST Airbus объявил в январе прошлого года.
Особую символичность экспозиции придает соседство Beluga с Super Guppy — легендарным транспортным самолетом, который использовался Airbus до появления Beluga и находится в музее с момента открытия Aeroscopia в 2015 году. Теперь посетители могут увидеть сразу два поколения уникальных воздушных перевозчиков, обеспечивавших доставку крупных авиационных компонентов между заводами Airbus.
Всего было построено пять самолетов Beluga ST. Начиная с 2021 года их постепенно выводят из эксплуатации, заменяя более современными и вместительными BelugaXL, созданными на базе пассажирского Airbus A330.
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Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
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14 Июля, 2014
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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