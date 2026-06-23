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Секретный китайский космоплан вывел на орбиту неизвестный объект

Запуск ракеты Long March 2F / © CASC

Космоплан Shenlong («Божественный дракон») вывели на низкую околоземную орбиту 7 февраля с помощью ракеты-носителя Long March 2F, стартовавшей с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

Компания LeoLabs 22 июня сообщила в социальной сети X, что ее специалисты зафиксировали «неизвестный объект в непосредственной близости от китайского многоразового космоплана Shenlong». Первое обнаружение было выполнено с помощью радара Kiwi Space Radar, расположенного в Новой Зеландии. По данным компании, объект не совпадал ни с одним из известных космических объектов, содержащихся в ее каталоге. После дополнительных наблюдений через глобальную сеть радаров и анализа с использованием системы LeoLabs Delta специалисты компании пришли к выводу с высокой степенью уверенности, что объект был отделен именно от китайского космоплана.

Появление нового объекта соответствует уже наблюдавшейся ранее схеме полетов китайского космоплана. Во время второй и третьей миссий аппарат также выпускал небольшие спутники. После этого основной корабль, предположительно, выполнял с ними операции сближения и маневрирования на близких дистанциях.

Назначение нового объекта пока неизвестно.