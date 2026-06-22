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Красота и драма в природе: кадры, победившие в конкурсе Nature and Humans
Фотографии-победители третьего ежегодного конкурса Nature and Humans Photo Competition раскрыли два совершенно разных, но одинаково важных аспекта взаимоотношений человека с животным миром.
С одной стороны, конкурс, посвященный природоохранной фотографии и связанным с ней инициативам, демонстрирует неприглядную сторону отношения человека к животным, включая спорные практики промышленного животноводства. С другой — он прославляет красоту природы и дикой фауны, показывая животных во всем их великолепии.
В состязании приняли участие фотографы из 49 стран и регионов мира. Руководителем конкурса и председателем жюри выступил испанский фотограф-натуралист Артур де Фриас.
Победителем в этой номинации серии снимков «Природоохранная фотография» стал фотограф, работающий под псевдонимом human.cruelties, называющий себя исследователем прав животных. Его серия «Раскрывая скрытое» показывает скрытую сторону промышленного животноводства: свиней в тесных металлических клетках, переполненные фермы, новорожденных поросят под инфракрасными лампами и документирование условий содержания животных активистами и инспекторами. Фотографии производят тяжелое впечатление, подчеркивая отчуждение и страдания, которые зачастую остаются невидимыми для большинства потребителей.
Первое место в номинации «Природоохранная фотография» занял фотограф Франсиско Негрони со снимком «Крик на ветру». На фотографии пума запечатлена в прыжке через колючую проволоку на фоне бескрайних лугов. Ее тело буквально лежит на верхнем ряду проволочного ограждения, что превращает кадр в символ столкновения дикой природы с созданными человеком барьерами.
В номинации «Природоохранная фотография (Испания)» победу одержал Хавьер Мурсия со снимком «Я хочу газировку». На фотографии осьминог у поверхности воды держит щупальцами две выброшенные алюминиевые банки. Снимок наглядно демонстрирует последствия загрязнения океана бытовыми отходами.
Победителем в номинации «Красота планеты» стал снимок «Отряхиваясь во время еды» фотографа Даниэль Вальверде. На фотографии медведь гризли сидит в реке с пойманной рыбой в лапе и одновременно стряхивает с себя целый фонтан брызг.
В номинации «Красота Испании» также победил Даниэль Вальверде со снимком «Борьба за превосходство». На фотографии два диких иберийских рыся вступили в ожесточенную схватку. Один из хищников взмыл в воздух, второй приготовился к атаке, а напряжение момента делает кадр по-настоящему драматичным.
В номинации «Птицы» лучшей признана работа «Охота бакланов» фотографа Андреа Иззотти. Фотография показывает огромную стаю рыб, закрученную в плотную спираль вокруг подводной скалы, в то время как бакланы стремительно ныряют в косяк сквозь лучи солнечного света.
Победитель в номинации «Другие животные». Лучшей стала работа «Мастер маскировки» фотографа Лалит Эканаяке. Снимок демонстрирует листохвостого геккона, настолько искусно замаскированного под древесную кору, что его почти невозможно заметить с первого взгляда.
Победу в номинации «Океаны» одержал снимок «Призрак леса ламинарий» фотографа Лесли Рошат. На фотографии акула скользит между гигантскими водорослями подводного леса, пронизанного солнечными лучами.
Главный приз получил впечатляющий черно-белый снимок «Флиш» фотографа Хавьер Херранц. На фотографии зазубренные скальные образования уходят в море, а туманная вода создает почти мистическую атмосферу.
Победителем молодежной номинации стал Джофре Куталь Галлифа со снимком «Стыд». Фотография показывает обезьяну, которая через отверстие в деревянной клетке пытается дотянуться до навесного замка. Кадр стал эмоциональным напоминанием о проблеме содержания диких животных в неволе.
Самым молодым победителем конкурса стал Альберто Роман Гомес. Его работа «Передышка при 40 градусах» представляет собой лаконичный черно-белый снимок маленькой птицы, сидящей на голой ветке на фоне пасмурного неба.
Четвертый конкурс Nature and Humans Photo Competition уже принимает заявки. Прием работ продлится до 28 сентября 2026 года. Организаторы надеются, что новые участники продолжат не только показывать красоту дикой природы, но и поднимать важные вопросы о том, как деятельность человека влияет на окружающий мир. Эти фотографии напоминают о простой истине: человек способен быть как величайшим защитником природы, так и источником ее самых серьезных угроз. Именно поэтому искусство природоохранной фотографии остается одним из самых сильных инструментов экологического просвещения.
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Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
Американские ученые обнаружили в Гранд-Каньоне масштабную сеть скрытых пещер и изучили подземную гидросистему, которая снабжает водой весь национальный парк. Им удалось выяснить, как именно талая вода с поверхности путешествует по этим лабиринтам. Это открытие раскрыло глаза на то, как устроено знаменитое природное чудо, и поможет защитить его от засухи и загрязнений. Ранее этот механизм оставался для исследователей неизученным.
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