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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
3 августа, 09:02
Рейтинг: +990
Посты: 2086

Китай адаптировал технологии строительства небоскребов для возведения жилых домов

В Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, строится жилой высотный дом с использованием необычной технологии: здание буквально растет внутри гигантской закрытой платформы, которая поднимается вместе с каждым новым этажом. По словам инженеров, открытая строительная площадка превращается в своеобразную мобильную фабрику.

Сообщество
# Китай
# небоскрёбы
# строительство
# технологии
Китай адаптировал технологии строительства небоскребов для возведения жилых домов / © VCG
Китай адаптировал технологии строительства небоскребов для возведения жилых домов / © VCG

Более чем 200-тонная конструкция, получившая название «строительная машина» для жилых зданий, создана на основе интеллектуальных технологий, которые изначально разрабатывались для строительства небоскребов. В отличие от традиционных самоподъемных лесов, она полностью закрывает верхнюю часть здания, образуя защищенное рабочее пространство. Внутри него строители могут одновременно выполнять армирование, устанавливать опалубку и заливать бетон, не опасаясь ветра, дождя и других неблагоприятных погодных условий.

«Строительная машина» для жилых зданий / © VCG
«Строительная машина» для жилых зданий / © VCG

Разработчиком системы выступило Третье инженерно-строительное бюро Китайской государственной строительной корпорации (CSCEC Third Bureau). Комплекс объединяет шесть ключевых подсистем, включая интеллектуальную гидравлическую систему подъема, стальную рабочую платформу и цифровую систему управления.

Особое внимание уделено безопасности. За состоянием платформы в режиме реального времени следят 22 датчика, а камеры с искусственным интеллектом автоматически фиксируют потенциальные нарушения — например, отсутствие защитной каски у рабочих или признаки возгорания. Ультразвуковая система проверяет безопасность условий перед подъемом платформы, после чего ее можно переместить на следующий уровень одним нажатием кнопки.

После завершения работ на очередном этаже вся конструкция самостоятельно поднимается на один уровень примерно за 40 минут. Благодаря тому, что внутри закрытой платформы одновременно выполняется сразу несколько строительных операций, возведение одного этажа занимает всего около четырех дней. По данным разработчиков, это позволяет сократить общий срок строительства примерно на 30%.

Инженеры также адаптировали систему к суровым зимним условиям Синьцзяна. Для этого гидравлический механизм оснастили интеллектуальным модулем подогрева, который обеспечивает стабильную работу оборудования даже при низких температурах.

Помимо ускорения строительства, закрытая платформа значительно снижает уровень шума и количество строительной пыли, а также создает более безопасные и комфортные условия труда.

Появление такой «строительной машины» отражает общую тенденцию развития строительной отрасли Китая: технологии, еще недавно применявшиеся исключительно при возведении знаковых небоскребов, постепенно становятся стандартом и для массового жилищного строительства. Помимо самоподъемной платформы, на стройке в Урумчи используются башенные краны с дистанционным управлением по сети 5G, трехмерное моделирование строительных процессов на основе BIM-технологий и цифровая интеллектуальная платформа управления строительством.

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