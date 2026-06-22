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Рейтинг стран по симпатиям: кто возглавляет список, а кто оказался внизу
То, как страна воспринимается за рубежом, влияет на множество факторов — от туризма и иностранных инвестиций до дипломатических отношений и «мягкой силы». Если такие государства, как Швейцария, Канада и Япония, пользуются устойчиво позитивной репутацией в мире, то другие сталкиваются с гораздо более негативным отношением.
В этой инфографике 65 стран ранжированы по среднему чистому показателю восприятия, который рассчитывается как разница между долей положительных и отрицательных оценок. Данные основаны на исследовании Democracy Perception Index 2026, в рамках которого было опрошено более 46 тысяч респондентов в 85 странах.
Лидерами глобального рейтинга стали Швейцария и Канада с показателем +36. Следом идут Япония (+34) и Швеция (+33).
Из пятнадцати стран с наиболее позитивным международным имиджем более двух третей расположены в Европе. Средний показатель стран-членов Европейского союза составляет около +26. Однако этот результат заметно снижается из-за сравнительно низкой оценки Франции (+11), которую она делит с Великобританией.
Позитивный образ Канады и европейских стран, таких как Швейцария и Италия (+32), вероятно, объясняется сочетанием факторов: внутренней стабильностью, высоким качеством жизни, дипломатической репутацией и сравнительно открытым характером общества.
Положительное восприятие распространяется и на другие развитые государства за пределами Северной Атлантики, включая Австралию и Новую Зеландию (обе по +30), а также ведущие азиатские экономики — Сингапур и Южная Корея (обе по +21).
На этом фоне особенно выделяются США. Несмотря на статус крупнейшей экономики мира и одного из наиболее влиятельных государств планеты, США получили показатель -16, оказавшись среди пяти стран с наихудшими результатами исследования.
Мировое отношение к Соединенным Штатам всегда было неоднозначным и формировалось под влиянием таких факторов, как иммиграция, культура и внешняя политика. Однако за последнее десятилетие оно заметно ухудшилось. По состоянию на 2026 год Соединенные Штаты уже не воспринимаются наравне с такими партнерами, как Германия, Япония или Великобритания. Вместо этого они соседствуют в рейтинге с Ираном (-17) и Ираком (-13), отношения с которыми на протяжении многих лет характеризуются серьезными геополитическими противоречиями.
Однако хуже всех в рейтинге выглядит Израиль, чей показатель составил -24. В последние годы страна оказалась в центре многочисленных международных споров из-за конфликтов в секторе Газа, а также военных столкновений с Ливаном, Сирией и, в особенности, с Ираном.
В результате Израиль получил самый низкий показатель восприятия среди всех участников исследования. Он оказался ниже не только большинства государств, но даже таких стран, как Афганистан и КНДР (обе по -19), что подчеркивает, насколько существенно изменилось мировое общественное мнение за последние годы.
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Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
Американские ученые обнаружили в Гранд-Каньоне масштабную сеть скрытых пещер и изучили подземную гидросистему, которая снабжает водой весь национальный парк. Им удалось выяснить, как именно талая вода с поверхности путешествует по этим лабиринтам. Это открытие раскрыло глаза на то, как устроено знаменитое природное чудо, и поможет защитить его от засухи и загрязнений. Ранее этот механизм оставался для исследователей неизученным.
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