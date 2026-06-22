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Рейтинг стран по симпатиям: кто возглавляет список, а кто оказался внизу

То, как страна воспринимается за рубежом, влияет на множество факторов — от туризма и иностранных инвестиций до дипломатических отношений и «мягкой силы». Если такие государства, как Швейцария, Канада и Япония, пользуются устойчиво позитивной репутацией в мире, то другие сталкиваются с гораздо более негативным отношением.

Рейтинг стран по симпатиям: кто возглавляет список, а кто оказался внизу / © Visual Capitalist

В этой инфографике 65 стран ранжированы по среднему чистому показателю восприятия, который рассчитывается как разница между долей положительных и отрицательных оценок. Данные основаны на исследовании Democracy Perception Index 2026, в рамках которого было опрошено более 46 тысяч респондентов в 85 странах.

Лидерами глобального рейтинга стали Швейцария и Канада с показателем +36. Следом идут Япония (+34) и Швеция (+33).

Из пятнадцати стран с наиболее позитивным международным имиджем более двух третей расположены в Европе. Средний показатель стран-членов Европейского союза составляет около +26. Однако этот результат заметно снижается из-за сравнительно низкой оценки Франции (+11), которую она делит с Великобританией.

Позитивный образ Канады и европейских стран, таких как Швейцария и Италия (+32), вероятно, объясняется сочетанием факторов: внутренней стабильностью, высоким качеством жизни, дипломатической репутацией и сравнительно открытым характером общества.

Положительное восприятие распространяется и на другие развитые государства за пределами Северной Атлантики, включая Австралию и Новую Зеландию (обе по +30), а также ведущие азиатские экономики — Сингапур и Южная Корея (обе по +21).

На этом фоне особенно выделяются США. Несмотря на статус крупнейшей экономики мира и одного из наиболее влиятельных государств планеты, США получили показатель -16, оказавшись среди пяти стран с наихудшими результатами исследования.

Мировое отношение к Соединенным Штатам всегда было неоднозначным и формировалось под влиянием таких факторов, как иммиграция, культура и внешняя политика. Однако за последнее десятилетие оно заметно ухудшилось. По состоянию на 2026 год Соединенные Штаты уже не воспринимаются наравне с такими партнерами, как Германия, Япония или Великобритания. Вместо этого они соседствуют в рейтинге с Ираном (-17) и Ираком (-13), отношения с которыми на протяжении многих лет характеризуются серьезными геополитическими противоречиями.

Однако хуже всех в рейтинге выглядит Израиль, чей показатель составил -24. В последние годы страна оказалась в центре многочисленных международных споров из-за конфликтов в секторе Газа, а также военных столкновений с Ливаном, Сирией и, в особенности, с Ираном.

В результате Израиль получил самый низкий показатель восприятия среди всех участников исследования. Он оказался ниже не только большинства государств, но даже таких стран, как Афганистан и КНДР (обе по -19), что подчеркивает, насколько существенно изменилось мировое общественное мнение за последние годы.