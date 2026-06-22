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В Неваде построят самый чувствительный и самый быстрый радиотелескоп в мире
Исследователи из Калифорнийского технологического института (США) готовятся приступить к строительству радиотелескопа, который может стать самым чувствительным и самым быстрым радиотелескопическим комплексом в истории.
Масштабы проекта поражают воображение. После завершения строительства в 2029 году комплекс Deep Synoptic Array (DSA) будет включать 1650 радиотарелок диаметром почти шесть метров каждая. Они разместятся на территории размером около 19 на 16 километров в удаленной пустынной долине штата Невада. Для сравнения: один из крупнейших действующих радиотелескопов мира — Very Large Array в штате Нью-Мексико — состоит всего из 27 антенн.
Радиотелескопические массивы, состоящие из большого числа антенн, обладают важным преимуществом: они способны значительно повысить пространственное разрешение наблюдений далекого космоса, работая как единый гигантский инструмент. Однако у такого подхода есть и недостаток — подобные системы менее чувствительны к слабому излучению, чем одна огромная антенна. Поэтому они лучше подходят для изучения ярких радиоисточников, таких как пульсары — сильно намагниченные остатки погибших звезд — и быстрые радиовсплески, представляющие собой кратковременные выбросы мощного радиоизлучения. Чтобы свести к минимуму радиочастотные помехи — посторонние электромагнитные сигналы, которые десятилетиями осложняют работу астрономов, — команда выбрала исключительно удаленный район пустыни Невады неподалеку от Национального парка Грейт-Бейсин.
Создатели DSA обещают, что новый комплекс не только превзойдет существующие радиотелескопические массивы по чувствительности, но и значительно ускорит процесс обзора огромных участков ночного неба.
«В течение первых пяти лет работы DSA несколько раз проведет обзор всей видимой части неба с беспрецедентной скоростью», — заявил профессор астрономии и руководитель проекта Грегг Халлинан.
По его словам, все существующие радиотелескопы мира вместе взятые обнаружили около 20 миллионов радиоисточников, тогда как новый комплекс сможет достичь такого же результата уже в первый день эксплуатации.
Исследователи надеются использовать массив для изучения загадочных и пока еще плохо понятных явлений, таких как быстрые радиовсплески, а также для решения фундаментальных космологических задач — например, выяснения того, как темная энергия влияет на расширение Вселенной.
Высокая скорость работы DSA открывает еще одно важное преимущество: астрономы смогут получать данные практически в режиме реального времени и немедленно приступать к их обработке. Более того, доступ к информации будет открыт для всех желающих с самого начала работы комплекса.
Если проект оправдает ожидания его создателей, DSA станет одним из самых амбициозных научных инструментов XXI века и позволит астрономам заглянуть в самые глубокие и малоизученные уголки Вселенной с детализацией, которая еще недавно казалась недостижимой.
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Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
Американские ученые обнаружили в Гранд-Каньоне масштабную сеть скрытых пещер и изучили подземную гидросистему, которая снабжает водой весь национальный парк. Им удалось выяснить, как именно талая вода с поверхности путешествует по этим лабиринтам. Это открытие раскрыло глаза на то, как устроено знаменитое природное чудо, и поможет защитить его от засухи и загрязнений. Ранее этот механизм оставался для исследователей неизученным.
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