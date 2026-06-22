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В Неваде построят самый чувствительный и самый быстрый радиотелескоп в мире

Исследователи из Калифорнийского технологического института (США) готовятся приступить к строительству радиотелескопа, который может стать самым чувствительным и самым быстрым радиотелескопическим комплексом в истории.

Проект комплекса Deep Synoptic Array (DSA) / © Caltech

Масштабы проекта поражают воображение. После завершения строительства в 2029 году комплекс Deep Synoptic Array (DSA) будет включать 1650 радиотарелок диаметром почти шесть метров каждая. Они разместятся на территории размером около 19 на 16 километров в удаленной пустынной долине штата Невада. Для сравнения: один из крупнейших действующих радиотелескопов мира — Very Large Array в штате Нью-Мексико — состоит всего из 27 антенн.

Радиотелескопические массивы, состоящие из большого числа антенн, обладают важным преимуществом: они способны значительно повысить пространственное разрешение наблюдений далекого космоса, работая как единый гигантский инструмент. Однако у такого подхода есть и недостаток — подобные системы менее чувствительны к слабому излучению, чем одна огромная антенна. Поэтому они лучше подходят для изучения ярких радиоисточников, таких как пульсары — сильно намагниченные остатки погибших звезд — и быстрые радиовсплески, представляющие собой кратковременные выбросы мощного радиоизлучения. Чтобы свести к минимуму радиочастотные помехи — посторонние электромагнитные сигналы, которые десятилетиями осложняют работу астрономов, — команда выбрала исключительно удаленный район пустыни Невады неподалеку от Национального парка Грейт-Бейсин.

Создатели DSA обещают, что новый комплекс не только превзойдет существующие радиотелескопические массивы по чувствительности, но и значительно ускорит процесс обзора огромных участков ночного неба.

«В течение первых пяти лет работы DSA несколько раз проведет обзор всей видимой части неба с беспрецедентной скоростью», — заявил профессор астрономии и руководитель проекта Грегг Халлинан.

По его словам, все существующие радиотелескопы мира вместе взятые обнаружили около 20 миллионов радиоисточников, тогда как новый комплекс сможет достичь такого же результата уже в первый день эксплуатации.

Исследователи надеются использовать массив для изучения загадочных и пока еще плохо понятных явлений, таких как быстрые радиовсплески, а также для решения фундаментальных космологических задач — например, выяснения того, как темная энергия влияет на расширение Вселенной.

Высокая скорость работы DSA открывает еще одно важное преимущество: астрономы смогут получать данные практически в режиме реального времени и немедленно приступать к их обработке. Более того, доступ к информации будет открыт для всех желающих с самого начала работы комплекса.

Если проект оправдает ожидания его создателей, DSA станет одним из самых амбициозных научных инструментов XXI века и позволит астрономам заглянуть в самые глубокие и малоизученные уголки Вселенной с детализацией, которая еще недавно казалась недостижимой.