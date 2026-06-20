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Самые распространенные группы крови в странах мира
Существует четыре основные группы крови: O, A, B и AB. На инфографике показано, какая группа доминирует в странах мира.
Система AB0 выделяет четыре группы крови в зависимости от наличия или отсутствия на поверхности эритроцитов антигенов A и B. В России традиционно принято обозначать группы крови римскими цифрами: группа O обозначается как I, A — II, B — III и AB — IV.
Резус-фактор — еще одна из признанных систем групп крови. Термины «резус-положительный» и «резус-отрицательный» чаще всего применяют по отношению к антигену Rho(D) — еще одному белку, расположенному на поверхности эритроцитов.
Как видно на инфографике, самая распространенная группа крови — первая положительная (O+). Она доминирует на американских континентах, в Австралии, Африке и большинстве азиатских стран. Также эта группа встречается в некоторых странах Европы, включая Россию, Беларусь, Великобританию и Италию.
При этом в большинстве европейских стран доминирует вторая положительная группа крови (A+). Она распространена в том числе во Франции, Германии и Испании.
Также в мире существует две страны, где самая частая группа крови — третья положительная (B+). Это Пакистан и Бангладеш.
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