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Сколько резервов накопили центральные банки разных стран
Резервы центробанка — это копилка страны, необходимая для повышения финансовой безопасности государства. На инфографике показаны страны с самыми большими и самыми маленькими резервами.
Золотовалютные резервы складываются из иностранной валюты, долговых обязательств других государств и иностранных фирм, а также запасов драгоценных металлов. Резервы центробанков помогают в том числе поддерживать стабильность валюты и долговых обязательств, а также закупать необходимые импортные товары.
По данным Всемирной книги фактов ЦРУ, самыми большими резервами владеет центробанк Китая — 3,46 триллиона долларов. Это позволяет Китаю поддерживать стабильность экономики. В последнее время Народный банк страны стремится наращивать золотые запасы, увеличивая их долю в своих резервах.
Второе место занимает Япония с резервами в размере 1,23 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров США (910 миллиардов долларов). В число стран со значительными резервами центробанков вошли также Швейцария (909,4 миллиарда долларов) и Индия (643 миллиарда долларов).
Россия заняла шестое место с резервами в 597,2 миллиарда долларов. По данным Центробанка России, на 5 июня 2026 года резервы составляли уже 749,7 миллиарда долларов.
Наиболее тяжелая ситуация с резервами центробанков оказалась в странах Африки. Более чем в 25 странах континента резервы не превысили одного миллиарда долларов.
Наименьшие резервы центробанка оказались у небольшого африканского островного государства Сан-Томе и Принсипи — всего 46 миллионов долларов.
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