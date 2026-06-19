Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Живое ископаемое» на глубине: ученые впервые засняли акулу-гоблина в естественной среде обитания

Ученые впервые в истории запечатлели в естественной среде обитания глубоководную акулу-гоблина / © Ocean Exploration Trust, Nautilus Live

Акула-гоблин (Mitsukurina owstoni) — чрезвычайно редкий вид глубоководных акул. Ее часто называют «живым ископаемым», поскольку это единственный современный представитель семейства Mitsukurinidae — древней линии акул, существующей уже около 125 миллионов лет. Эти создания обитают на глубинах в сотни метров под поверхностью океана. В 2024 году ученые подтвердили наблюдение акулы-гоблина на глубине около 2000 метров.

Из-за столь экстремальных глубин живых акул-гоблинов удается увидеть крайне редко. За последние десятилетия их неоднократно фиксировали, однако чаще всего это происходило уже после того, как животные попадались на рыболовные снасти и поднимались на поверхность, что, к сожалению, обычно быстро приводило к их гибели.

© Ocean Exploration Trust, Nautilus Live

Новое исследование ученых из Гавайского университета в Маноа, опубликованное в издание Journal of Fish Biology, описывает два случая наблюдения живых акул-гоблинов в их естественной среде. Один из них был зафиксирован у подводной горы неподалеку от острова Джарвис в южной части Тихого океана — примерно посередине между Гавайями и островами Кука. Второе наблюдение было сделано возле Тонганского желоба — самого глубокого океанического желоба Южного полушария и второго по глубине на Земле после Марианского.

Первое наблюдение у острова Джарвис произошло еще в 2019 году, когда исследователи проводили съемку с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. Тогда они даже не осознали важности увиденного, поскольку не смогли точно определить вид животного.

Затем, в 2024 году, исследователи из Гавайского университета объединили усилия с коллегами из Университета Западной Австралии и установили в Тонганском желобе подводные камеры с приманкой. Этот район, расположенный примерно в 2000 километрах к юго-западу от острова Джарвис, позволил ученым впервые получить видеозапись живой акулы-гоблина на склонах глубоководного желоба.

Новое исследование стало первым случаем, когда видеоматериалы с живой акулой-гоблином в естественной среде обитания прошли научную экспертизу и были полностью подтверждены.

Подобные кадры не только представляют огромный научный интерес и позволяют заглянуть в жизнь исключительно скрытного и необычного существа, но и имеют большое значение для природоохранной деятельности. За более чем пятьдесят дней почти непрерывных съемок исследователям удалось получить лишь немногим более двадцати секунд видео с акулой-гоблином.