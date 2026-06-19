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Mars Express запечатлел огромных 30 пылевых вихрей в долинах Марса

Космические аппараты продолжают внимательно наблюдать за Марсом, и очередное впечатляющее изображение, переданное на Землю орбитальной станцией Mars Express, вновь напоминает о том, насколько активной остается научная работа вокруг Красной планеты.

Район Mamers Valles / © ESA / DLR / FU Berlin

На снимке запечатлен район Mamers Valles — гигантская система долин протяженностью почти 1000 километров. Однако главная особенность изображения скрывается в деталях: среди марсианских ущелий ученые обнаружили сразу 30 пылевых вихрей, или так называемых «пылевых дьяволов».

Что такое пылевые дьяволы?

Пылевые дьяволы представляют собой небольшие атмосферные вихри, напоминающие миниатюрные торнадо. Они возникают, когда нагретый у поверхности воздух начинает быстро подниматься вверх и закручивается, поднимая пыль и песок. На Земле такие явления тоже встречаются довольно часто, особенно в пустынях. Однако на Марсе они способны достигать куда более внушительных размеров.

Марсианские вихри могут подниматься на высоту до восьми километров, двигаться со скоростью до 45 метров в секунду и оставлять за собой длинные следы на поверхности планеты.

За последние годы аппараты NASA и ESA неоднократно фиксировали подобные явления. В одном случае исследователи отслеживали около тысячи вихрей одновременно, перемещавшихся по поверхности Марса. В другом — марсоход Perseverance наблюдал, как два вихря объединились в один более крупный. Благодаря установленным на Perseverance микрофонам ученые даже смогли впервые услышать характерное потрескивание марсианского пылевого вихря.

На изображении Mars Express пылевые дьяволы выглядят как маленькие светло-желтые точки с розоватыми вытянутыми тенями. Из-за огромного масштаба снимка их непросто заметить сразу, поэтому Европейское космическое агентство (ESA) предлагает своеобразную игру на внимательность: попробовать самостоятельно отыскать все тридцать вихрей среди складок рельефа древних долин.

Несмотря на зрелищность, главная ценность пылевых вихрей заключается в том, что они помогают исследователям изучать марсианскую атмосферу. Фактически эти вихри выступают своеобразными природными индикаторами ветра. Наблюдая за их движением, ученые получают информацию о воздушных потоках, которые невозможно увидеть напрямую.

Такие данные важны сразу по нескольким причинам:

помогают лучше понять современный климат Марса;

используются при планировании будущих миссий;

позволяют уточнять модели атмосферной циркуляции;

дают дополнительные сведения об эволюции планеты.

Сам район Mamers Valles представляет большой научный интерес даже без учета пылевых вихрей. Эта долинная система сформировалась около 3,8 миллиарда лет назад и соединяет древние южные возвышенности Марса с его северными низменностями. Ученые считают ее одним из важнейших участков для изучения ранней истории планеты. В окрестностях долин обнаружены многочисленные следы древнего оледенения. Сегодня эти ледники скрыты под слоями обломочного материала, однако исследователи полагают, что под поверхностью все еще может сохраняться значительное количество водяного льда.

Наличие подповерхностного льда делает район Mamers Valles весьма привлекательным для будущих исследований. Запасы воды могут оказаться важнейшим ресурсом для долговременного присутствия человека на Марсе. Кроме того, изучение древнего льда способно помочь ученым восстановить климатическую историю планеты и понять, каким был Марс в те времена, когда на его поверхности существовали реки, озёра и, возможно, условия для возникновения жизни. Когда именно новая миссия отправится исследовать эти районы, пока неизвестно. Однако каждый подобный снимок напоминает, что Марс остаётся одним из самых интересных объектов Солнечной системы — миром, где даже обычный пылевой вихрь способен рассказать историю планеты возрастом в миллиарды лет.