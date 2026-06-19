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В каких странах столица — не самый населенный город

В большинстве государств мира столица — самый населенный город. Однако, как видно на карте, существуют и исключения.

Красным отмечены страны, в который столица — не самый населенный город / © Reddit

В мире насчитывается более 35 стран, в которых самый населенный город не стал столицей. При этом эти города часто ошибочно принимают за столицы.

Например, в Австралии за право стать столицей сражались Сидней и Мельбурн. В качестве компромисса австралийцы решили выбрать и отстроить новую столицу — Канберру. При этом население Сиднея более чем в 10 раз превышает численность населения Канберры — около 5,3 миллиона человек против примерно 460 тысяч человек.

Еще один город, который часто считают столицей — Стамбул. Это действительно самый населенный и, возможно, самый известный город Турции. Однако столицей Турции считается Анкара. Население Стамбула почти в 3 раза больше, чем в Анкаре — 15 миллионов против 5,4 миллиона человек.

Южно-Африканская Республика имеет три столицы — Претория (административная), Кейптаун (законодательная) и Блумфонтейн (судебная). При этом самый населенный город в ЮАР — Йоханнесбург.

Рио-де-Жанейро часто принимают за столицу Бразилии. Этот город был столицей до середины XX века, но позднее столицу решили перенести в центр страны. Для этого специально построили новый город — Бразилиа. Самый населенный город при этом — Сан-Пауло.

Янгон (Рангун) был столицей Мьянмы до 2005 года. В этом городе проживают более семи миллионов человек. Столицу перенесли в Нейпьидо с населением чуть более одного миллиона человек.

Также в качестве примера можно привести Марокко со столицей Рабат и самым населенным городом — Касабланкой. В Нигерии столица — Абуджа, а самый населенный город — Лагос. Самый большой город в Пакистане — Карачи, а столица — Исламабад.