  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
19 июня, 07:25
Рейтинг: +239
Посты: 874

В каких странах столица — не самый населенный город 

В большинстве государств мира столица — самый населенный город. Однако, как видно на карте, существуют и исключения.

Сообщество
# география
# Инфографики
# карта
# столица
# страны
Красным отмечены страны, в который столица — не самый населенный город / © Reddit
Красным отмечены страны, в который столица — не самый населенный город / © Reddit

В мире насчитывается более 35 стран, в которых самый населенный город не стал столицей. При этом эти города часто ошибочно принимают за столицы. 

Например, в Австралии за право стать столицей сражались Сидней и Мельбурн. В качестве компромисса австралийцы решили выбрать и отстроить новую столицу — Канберру. При этом население Сиднея более чем в 10 раз превышает численность населения Канберры — около 5,3 миллиона человек против примерно 460 тысяч человек.

Еще один город, который часто считают столицей — Стамбул. Это действительно самый населенный и, возможно, самый известный город Турции. Однако столицей Турции считается Анкара. Население Стамбула почти в 3 раза больше, чем в Анкаре — 15 миллионов против 5,4 миллиона человек.

Южно-Африканская Республика имеет три столицы — Претория (административная), Кейптаун (законодательная) и Блумфонтейн (судебная). При этом самый населенный город в ЮАР — Йоханнесбург.

Рио-де-Жанейро часто принимают за столицу Бразилии. Этот город был столицей до середины XX века, но позднее столицу решили перенести в центр страны. Для этого специально построили новый город — Бразилиа. Самый населенный город при этом — Сан-Пауло.

Янгон (Рангун) был столицей Мьянмы до 2005 года. В этом городе проживают более семи миллионов человек. Столицу перенесли в Нейпьидо с населением чуть более одного миллиона человек.

Также в качестве примера можно привести Марокко со столицей Рабат и самым населенным городом — Касабланкой. В Нигерии столица — Абуджа, а самый населенный город — Лагос. Самый большой город в Пакистане — Карачи, а столица — Исламабад.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Sergey Ivanov
Sergey Ivanov
11 часов назад
-
0
+
что ж вы нигерию не покрасили
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Где бродят драконы: история мифа и география выдумки
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Происхождение человеческих рас
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Астероиды. Малые тела Солнечной системы
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Июн
1000
Материя, энтропия и информация: что в основе мира?
Medio Modo
Москва
Экскурсия
21 Июн
Бесплатно
Вселенная Страны восходящего солнца. История японской космонавтики
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
21 Июн
Бесплатно
Орбитальный марафон
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Июн
3800
Без каких изобретений летом не обойтись?
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Июн
3800
Что шепчет химия на ухо художнику?
Политехнический музей
Москва
Лекция
23 Июн
Бесплатно
Удивительные женщины Арабского Востока
Российская государственная библиотека
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 июня, 13:33
Андрей Серегин

Биологи выяснили, как рыбы, птицы и муравьи «общаются» с другими видами

Способность договариваться с сородичами, будь то танец пчел или предупреждающий крик примата, хорошо изучена. Но то, как животные координируют действия с представителями других видов, долго оставалось загадкой. Международная группа ученых собрала воедино все известные случаи такой межвидовой коммуникации и выяснила, что во время эволюции выработался гибкий язык сигналов.

Биология
# бабочка
# животные
# межвидовая коммуникация
# Рыба
18 июня, 09:20
Любовь С.

В центре Млечного Пути нашли фрагмент древней протогалактики

В центре Млечного Пути обнаружили настоящий «ископаемый» фрагмент ранней Галактики. Данные космических телескопов «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» показали, что скопление Терзан 5 пережило несколько вспышек звездообразования почти за всю свою историю, сохранив следы процессов, которые могли участвовать в формировании галактического центра.

Астрономия
# галактический балдж
# Джеймс Уэбб
# звездообразование
# звезды
# Млечный путь
# Хаббл
# центр галактики
19 июня, 07:22
Марк Чернов

Миллионы людей принимают кальций и витамин D ради костей — масштабный анализ не нашел пользы

Канадские исследователи установили, что регулярный прием добавок кальция, витамина D или их комбинации практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. Врачи, профессиональные ассоциации и официальные руководства по всему миру продолжают массово назначать эти препараты для защиты скелета, а объемы их выписки в последние годы только росли.

Медицина
# биодобавки
# здоровье
# здоровье костей
# здравоохранение
# медицина
17 июня, 11:35
Марк Чернов

Подземная грибная сеть Земли оказалась сопоставима с масштабами Галактики

Биологи впервые составили глобальную цифровую карту подземных микоризных сетей (грибных систем, связывающих корни растений) нашей планеты. Выяснилось, что общая протяженность этих невидимых нитей составляет около 110 квадриллионов километров — эквивалентно одной десятой части звездного диска Млечного Пути. Эти скрытые структуры играют фундаментальную роль в поддержании наземных экосистем и глобальной регуляции климата.

Биология
# биология
# грибы
# климат
# экологи
16 июня, 10:36
Александр Березин

«Роскосмос» прекратит использовать часть модуля МКС из-за утечки воздуха, сообщили источники в NASA

Согласно американским СМИ, небольшая часть модуля МКС «Звезда» больше не будет использоваться космонавтами. Причиной якобы стала невозможность ликвидировать утечки воздуха в ней, несмотря на попытки, предпринятые «Роскосмосом» 5 июня 2026 года.

Космонавтика
# NASA
# космос
# МКС
# Роскосмос
# Россия
# США
18 июня, 14:24
Марк Чернов

Ученые включили у млекопитающих «режим регенерации», который считался утраченным

Биологи доказали, что способность млекопитающих восстанавливать утраченные конечности и их части не исчезла в ходе эволюции, а просто заблокирована на генетическом уровне. Во время экспериментов на животных авторы работы успешно вырастили заново кости, суставы, связки и сухожилия, которые обычно не восстанавливаются после ампутации.

Биология
# биотехнологии
# медицина
# открытие
# реабилитация
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Одну из самых распространенных теорий о происхождении темной материи поставили под сомнение

    20 июня, 17:19

  2. Астероид-неваляшку назвали пришельцем из внешней Солнечной системы

    20 июня, 16:27

  3. Амазонский паук притворился зомбирующим пауков грибом

    19 июня, 14:29

  4. Новая модель гомункулуса раскрыла зону «мастеров на все руки» в моторной коре

    19 июня, 14:10
Выбор редакции

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

8 июня, 10:23

Последние комментарии

Николай Исаев
2 часа назад
Главное не в цене, а в том,что в России ВСЕ ШКОЛЫ И МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СЕТИ !!!

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
2 часа назад
Антон, эта фишка работает в обе стороны. Там где зарплаты ого-го там и цены обычно выше. Но об этом частенько забывают.

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Антон Капитанов
4 часа назад
densto, фишка в том, что там, где интернет стоит в 8 раз дороже и зарплаты могут быть выше в 8-12 раз.

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Алексей Филиппов
5 часов назад
Александр, я гражданин РФ, мне не интересно кто там "рашку"(как вы выразились) приплетает. Мне интересно, что в моей стране происходит и ровняться я

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
5 часов назад
Snoubort, и какая же по вашему мнению в Америке скорость? Гигабитный интернет и у нас в крупных городах никого не удивляет, а в пиндосии есть и DSL по

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
6 часов назад
N4, Норникелю предъявляйте, который за свой счет построил инфраструктуру а то ведь вообще бы без интернета сидели. Ну или через дорогой и медленный

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Алексей Филиппов
6 часов назад
евгений, я из Московской области, 750р. за 700мб. Но в Иркутской области, за 750р. даже 100мб не раздавали. Про ПГТ или деревни вообще молчу, если 20мб за 750р.

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
6 часов назад
Sonu, капитализация (стоимость акций на бирже) всегда отражает в большей степени ожидания инвесторов. Будь то хоть Эппл, Нвидия, Роснефть или Роснано.

Инфографика: сравнение стоимости SpaceX и крупнейших публичных космических компаний

Sergey Gorovoy
7 часов назад
Алексей, не парьтесь, - это местный малахольный тролль...

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Дмитрий Юдин
8 часов назад
А теперь ещё прибавить стоимость VPN + обещанный зарубежный трафик за отдельную плату и уже не такой дешёвый будет. А ещё доступность интернета, тут

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Марина Костюшко
8 часов назад
Здравствуйте! Спасибо большое за статью. Подскажите, получается, йод мог образоваться в результате r- и s-процессов при столкновении нейтронных

Вселенная как котел: откуда взялись все химические элементы

Николай Жильцов
10 часов назад
Хоспаде, что за идиоты?.. Во-первых, никакого кризиса нет, а природа просто приходит в климатическую норму, во-вторых, последствия для природы от

Ученые пытаются перезаморозить Арктику

Елена Фоменко
10 часов назад
Не успеют

Норвегия построит первый в мире морской судоходный тоннель

Sergey Ivanov
11 часов назад
что ж вы нигерию не покрасили

В каких странах столица — не самый населенный город 

Sonu Bringham
13 часов назад
Alexander, Справедливости ради, кроме пиара, SpaceX действительно сильно снизила стоимость запусков за счёт многоразовых ракет и вывела на орбиту больше

Инфографика: сравнение стоимости SpaceX и крупнейших публичных космических компаний

Людмила Шахова
14 часов назад
Вот любят психологи из всего создавать проблему. Липнет - плохо, не липнет тоже плохо. А чем среднее состояние лучше этих крайних, да ничем. Что тут

Почему люди бывают одиноки?

СЕРГЕЙ Кирин
14 часов назад
SERGEY, может надо не плакать, а немного поработать, например создать конкурентный продукт, или построить башню в саудовской Аравии, что не можешь?

Карта: какие страны производят больше энергии, чем потребляют

евгений Русский
16 часов назад
N4, Ну ты так то сам вылезти из вакуума. Всё зависит от места проживания. Я с Хабаровского края у меня 1300 рублей за 200 мб, интернет от Ростелекома. Но

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
19 часов назад
Александр, две категории пропагандой укушенных, одни других стоят. В обе стороны работает тут вы правы.

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Александр Пискайкин
19 часов назад
Алексей, как странно и любопытно получается - при любом удобном случае определённый контингент лиц приплетает рашку, в обратную сторону это не

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Ошибка авторизации
По закону на российских сайтах теперь нельзя авторизовываться с помощью иностранных сервисов. Используйте другой способ или восстановите доступ по почте.
Восстановить доступ
Войти по-другому
Вход через почту
Введите привязанную к соцсети почту, чтобы восстановить доступ или получить одноразовую ссылку для входа на сайт.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно