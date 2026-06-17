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Все космодромы Земли на одной карте: последние 10 лет запусков в визуализации
Космическая активность в мире все сильнее концентрируется вокруг двух государств. В период с 2016 года по июнь 2026 года Соединенные Штаты осуществили 754 орбитальных запуска, тогда как Китай выполнил 513 запусков.
Новая карта показывает крупнейшие космодромы мира и их активность за последнее десятилетие.
Соединенные Штаты остаются безусловным мировым лидером по количеству запусков. Главную роль играют Космический центр имени Кеннеди и Станция военно-космических сил на мысе Канаверал, с которых за рассматриваемый период было выполнено 499 запусков. Еще 222 запуска пришлись на Базу военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии.
Столь стремительный рост во многом обеспечили коммерческие компании. Прежде всего речь идет о SpaceX, которая значительно увеличила частоту космических миссий и существенно расширила возможности США по выводу грузов на орбиту.
Китай занял второе место в мире по числу запусков.
Лидером среди китайских космодромов стал Цзюцюань, с которого было произведено 188 запусков. На втором месте находится Центр запуска в Сичане с 144 запусками, а третье занимает Центр запуска в Тайюане — 95 запусков. Одновременно Пекин активно развивает новые стартовые площадки. Так, космодром Вэньчан обеспечил 45 запусков, а на новом Коммерческом космодроме Хайнань выполнили еще 16 стартов. Эти объекты предназначены для коммерческих запусков, вывода спутниковых группировок и поддержки будущих лунных программ Китая.
Современные космодромы представляют собой основу всей космической инфраструктуры. Именно через них обеспечивается доступ к спутникам связи, навигации, дистанционного зондирования Земли и военным космическим системам.
Россия за этот период выполнила 192 запуска, распределив их между тремя основными космодромами:
- Космодром Байконур — 98 запусков;
- Космодром Плесецк — 74 запуска;
- Космодром Восточный — 20 запусков.
Среди других важных мировых площадок выделяются:
- Гвианский космический центр — 75 запусков;
- Стартовый комплекс Rocket Lab 1 — 72 запуска;
- Космический центр Танэгасима — 30 запусков.
Крупные государства обладают определенным преимуществом: большие территории позволяют создавать больше стартовых площадок и легче наращивать их пропускную способность.
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