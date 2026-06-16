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Какие страны потеряли больше всего лесов в 2025 году
В 2025 году Земля потеряла более 25 миллионов гектаров лесов. На инфографике показаны страны с самыми большими потерями.
Массовая вырубка деревьев и лесные пожары приводят к потере лесного покрова планеты. Это меняет среду обитания животных, а также влияет на способность Земли в будущем бороться с изменениями климата.
По данным Global Forest Watch, на Канаду пришлось 23,3% всех мировых потерь лесов. В 2025 году страна потеряла 6,2 миллиона гектаров.
Россия считается самой лесистой страной в мире. Леса, включая искусственные насаждения, занимают более 832 миллионов гектаров. В 2025 году Россия потеряла 3,3 миллиона гектаров. Это 12,4% от всех мировых потерь лесов.
На Бразилию пришлось 10,9% лесных потерь (2,9 миллиона гектаров). Также в число лидеров по потерям лесов вошли Соединенные Штаты и Индонезия.
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