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Современные студенты теряют способность читать

Преподаватели все чаще жалуются, что школьники и студенты теряют способность читать и анализировать текст. Одна из возможных причин — развитие искусственного интеллекта.

© Terrillo Walls, unsplash.com

Преподаватель литературы в одном из университетов Тайлер Ягт опубликовал эссе, в котором посетовал, что ни один из его студентов не смог осилить 20-страничную статью. При этом Ягт утверждает, что он во времена студенчества прочел ее без особых проблем.

Ягт сослался на результаты Национальной оценки прогресса в образовании (NAEP). Баллы по чтению учеников 12-х классов оказались самыми низкими за весь период наблюдений с 1992 года. Результаты почти трети двенадцатиклассников были ниже базового уровня. Это означает, что они, вероятно, «не могут сделать общие выводы на основе идей, изложенных в тексте».

Судя по всему, проблема актуальна и для учеников более младших классов. Фонд Annie E. Casey Foundation представил доклад, в котором утверждалось, что 70% учеников четвертых классов не владеют чтением на достаточном уровне. Это около двух миллионов детей.

Ягт полагает, что ситуация с его учениками не была исключением. По его мнению, целое поколение теряет способность к чтению и письму. Преподаватель не видит должной реакции и со стороны академической среды. Ягт считает, что сложившаяся ситуация требует системных преобразований.

Все больше преподавателей сталкиваются со студентами, которые поступают в колледжи, не умея читать и понимать текст. Все это происходит на фоне стремительного развития генеративного искусственного интеллекта. Многие студенты используют ИИ-инструменты. Например, они просят пересказать длинную статью, вместо того чтобы разобраться в ней самостоятельно. Постепенно их зависимость от нейросетей увеличивается.

Студенты стали использовать ИИ-инструменты для написания эссе и решения математических задач. При этом многие университеты, вместо того чтобы бороться с этим, заключили партнерства с технологическими компаниями. В итоге университеты сами дают студентам доступ к новейшим ИИ-моделям. Это фактически узаконило и ускорило внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Многие исследователи сомневаются в пользе искусственного интеллекта как образовательного инструмента. Некоторые исследования показывают, что использование ИИ-инструментов влияет на когнитивные способности. Ученые замечали связь между использованием нейросетей и снижением критического мышления, а также ослаблением памяти.

Например, исследование Массачусетского технологического института показало, что у пользователей ChatGPT во время написания эссе зафиксировали более низкую активность в областях мозга, связанных с творческим мышлением. Их сравнивали со студентами, которые использовали только поиск Google или вовсе не обращались ко внешним источникам информации.

При этом 83% ИИ-пользователей не смогли процитировать ни одной строки из своих эссе. Когда участников попросили написать эссе без использования искусственного интеллекта, их активность мозга не вернулась к обычному уровню. Это сильно встревожило исследователей.

Однако эта тенденция началась еще до активного развития искусственного интеллекта. Исследование 2017 года показало, что даже если смартфон просто лежит рядом, это уже может влиять на когнитивные способности.

Как предположил Ягт, когда студент жаловался, что «постоянно терял нить» при чтении статьи, возможно, он описывал вполне фиксируемые изменения в работе мозга.

«Нейронные связи, обеспечивающие способность долго удерживать внимание, формируются благодаря практике, а когда ее нет, постепенно ослабевают. Наш организм работает по принципу «используй или потеряешь», и мозг — не исключение», — заметил Ягт.

Он добавил, что кризис чтения носит системный характер. Однако образовательные учреждения, по его словам, перекладывают решение проблемы на отдельных преподавателей.