Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Современные студенты теряют способность читать
Преподаватели все чаще жалуются, что школьники и студенты теряют способность читать и анализировать текст. Одна из возможных причин — развитие искусственного интеллекта.
Преподаватель литературы в одном из университетов Тайлер Ягт опубликовал эссе, в котором посетовал, что ни один из его студентов не смог осилить 20-страничную статью. При этом Ягт утверждает, что он во времена студенчества прочел ее без особых проблем.
Ягт сослался на результаты Национальной оценки прогресса в образовании (NAEP). Баллы по чтению учеников 12-х классов оказались самыми низкими за весь период наблюдений с 1992 года. Результаты почти трети двенадцатиклассников были ниже базового уровня. Это означает, что они, вероятно, «не могут сделать общие выводы на основе идей, изложенных в тексте».
Судя по всему, проблема актуальна и для учеников более младших классов. Фонд Annie E. Casey Foundation представил доклад, в котором утверждалось, что 70% учеников четвертых классов не владеют чтением на достаточном уровне. Это около двух миллионов детей.
Ягт полагает, что ситуация с его учениками не была исключением. По его мнению, целое поколение теряет способность к чтению и письму. Преподаватель не видит должной реакции и со стороны академической среды. Ягт считает, что сложившаяся ситуация требует системных преобразований.
Все больше преподавателей сталкиваются со студентами, которые поступают в колледжи, не умея читать и понимать текст. Все это происходит на фоне стремительного развития генеративного искусственного интеллекта. Многие студенты используют ИИ-инструменты. Например, они просят пересказать длинную статью, вместо того чтобы разобраться в ней самостоятельно. Постепенно их зависимость от нейросетей увеличивается.
Студенты стали использовать ИИ-инструменты для написания эссе и решения математических задач. При этом многие университеты, вместо того чтобы бороться с этим, заключили партнерства с технологическими компаниями. В итоге университеты сами дают студентам доступ к новейшим ИИ-моделям. Это фактически узаконило и ускорило внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс.
Многие исследователи сомневаются в пользе искусственного интеллекта как образовательного инструмента. Некоторые исследования показывают, что использование ИИ-инструментов влияет на когнитивные способности. Ученые замечали связь между использованием нейросетей и снижением критического мышления, а также ослаблением памяти.
Например, исследование Массачусетского технологического института показало, что у пользователей ChatGPT во время написания эссе зафиксировали более низкую активность в областях мозга, связанных с творческим мышлением. Их сравнивали со студентами, которые использовали только поиск Google или вовсе не обращались ко внешним источникам информации.
При этом 83% ИИ-пользователей не смогли процитировать ни одной строки из своих эссе. Когда участников попросили написать эссе без использования искусственного интеллекта, их активность мозга не вернулась к обычному уровню. Это сильно встревожило исследователей.
Однако эта тенденция началась еще до активного развития искусственного интеллекта. Исследование 2017 года показало, что даже если смартфон просто лежит рядом, это уже может влиять на когнитивные способности.
Как предположил Ягт, когда студент жаловался, что «постоянно терял нить» при чтении статьи, возможно, он описывал вполне фиксируемые изменения в работе мозга.
«Нейронные связи, обеспечивающие способность долго удерживать внимание, формируются благодаря практике, а когда ее нет, постепенно ослабевают. Наш организм работает по принципу «используй или потеряешь», и мозг — не исключение», — заметил Ягт.
Он добавил, что кризис чтения носит системный характер. Однако образовательные учреждения, по его словам, перекладывают решение проблемы на отдельных преподавателей.
Исследователям удалось обнаружить у побережья филиппинского острова Лусон останки «Хофуку Мару» — печально известного японского плавучего концлагеря, подорванного торпедой союзников в 1944 году. Затонувший корабль стал братской могилой более чем для тысячи военнопленных, находившихся на борту.
Ученые впервые объединили головной мозг и аналог спинного мозга плодовой мушки в общую трехмерную карту. Результаты показали, как голова и тело обмениваются сигналами. Анализ сети помог выявить распределенную систему контроля: базовыми движениями насекомого руководили местные группы нейронов, тогда как мозг играл лишь роль координатора.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Исследователи НИУ ВШЭ и МГУ доказали универсальный закон, описывающий время исчезновения популяций в случайной среде. Анализ эволюции ветвящихся процессов — сложных вероятностных систем — показал, что вне зависимости от изначального числа особей процесс вымирания подчиняется строгим математическим закономерностям.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Декабря, 2016
Машины Вселенной: незримое население космоса?
11 Марта, 2016
Космическая еда
9 Ноября, 2013
10 мифов из социальных сетей 2013 года
17 Июля, 2014
10 самых необычных танков в истории
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии