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Видео: битва ягуара с кайманом

В дикой природе подчас можно наблюдать удивительные сражения. Бразильский блогер смог запечатлеть схватку ягуара с кайманом.

Момент атаки ягуара на каймана / © Габриэль Фелипе, Instagram*

Пользователь Instagram* Габриэль Фелипе снял момент атаки ягуара на каймана. Кайман отдыхал на берегу реки, но его неожиданно атаковала дикая кошка.

Такие сражения порой встречаются в природе. В этот раз бой закончился победой самки ягуара. Она цепилась кайману в шею и оттащила его в сторону.

Момент атаки ягуара на каймана / © Габриэль Фелипе, Instagram*

События произошли в Пантанале — обширной заболоченной тектонической впадине в Бразилии, известной своим биоразнообразием.

Годом ранее Naked Science публиковал видео сражения ягуара и каймана, но тогда дикая кошка осталась без добычи.

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