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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
13 июня, 19:44
Рейтинг: +236
Посты: 851

Видео: битва ягуара с кайманом 

В дикой природе подчас можно наблюдать удивительные сражения. Бразильский блогер смог запечатлеть схватку ягуара с кайманом.

Сообщество
# Бразилия
# видео
# животные
# кайман
# ягуар
Момент атаки ягуара на каймана / © Габриэль Фелипе, Instagram*
Момент атаки ягуара на каймана / © Габриэль Фелипе, Instagram*

Пользователь Instagram* Габриэль Фелипе снял момент атаки ягуара на каймана. Кайман отдыхал на берегу реки, но его неожиданно атаковала дикая кошка.

Такие сражения порой встречаются в природе. В этот раз бой закончился победой самки ягуара. Она цепилась кайману в шею и оттащила его в сторону.

Момент атаки ягуара на каймана / © Габриэль Фелипе, Instagram*

События произошли в Пантанале — обширной заболоченной тектонической впадине в Бразилии, известной своим биоразнообразием. 

Годом ранее Naked Science публиковал видео сражения ягуара и каймана, но тогда дикая кошка осталась без добычи. 

*Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

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# Анды
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monolo 1996
36 минут назад
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monolo 1996
38 минут назад
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Nataliya Rybkina
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Михаил
47 минут назад
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Nataliya Rybkina
50 минут назад
Александр, идите вы в добровольцы, чё застряли в интернете? Идите убивайте и деньги зарабатываете на людских жизнях. Фу, мерзость!

В каких странах безопасно гулять ночью 

Алексей Щеголев
1 час назад
Дэн, специально для тебя данные за прошлый год: https://naked-science.ru/community/1153507?ysclid=mqcihc0vrk203715872

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Максим Молодец
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Максим Молодец
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В каких странах безопасно гулять ночью 

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naked science аааа
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naked science аааа
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