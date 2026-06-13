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Видео: битва ягуара с кайманом
В дикой природе подчас можно наблюдать удивительные сражения. Бразильский блогер смог запечатлеть схватку ягуара с кайманом.
Пользователь Instagram* Габриэль Фелипе снял момент атаки ягуара на каймана. Кайман отдыхал на берегу реки, но его неожиданно атаковала дикая кошка.
Такие сражения порой встречаются в природе. В этот раз бой закончился победой самки ягуара. Она цепилась кайману в шею и оттащила его в сторону.
События произошли в Пантанале — обширной заболоченной тектонической впадине в Бразилии, известной своим биоразнообразием.
Годом ранее Naked Science публиковал видео сражения ягуара и каймана, но тогда дикая кошка осталась без добычи.
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