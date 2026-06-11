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Китай начал строить шлюзы на крупнейшей ГЭС мира. Грузопоток по Янцзы вырастет вдвое

В 2025 году через плотину «Три ущелья» прошло рекордное количество грузов — 191 миллион тонн. Теперь Китай официально приступил к строительству новой масштабной системы судоходных шлюзов на крупнейшей в мире гидроэлектростанции, что позволит почти вдвое увеличить пропускную способность грузоперевозок по реке Янцзы.

Плотина «Три ущелья» / © Marshall Segal / Flickr

Стоимость проекта оценивается в 11,4 миллиарда долларов США (более 818 миллиардов рублей). Он считается крупнейшим инфраструктурным вложением на Янцзы — третьей по длине реке мира — за последние десятилетия. В рамках проекта будет построена новая пятиступенчатая система шлюзов, которую образно называют «водной лестницей» или «водным лифтом».

Новая система позволит более крупным судам значительно быстрее и эффективнее проходить через плотину «Три ущелья». Реализация проекта займет 112 месяцев, то есть примерно 9,3 года.

Новая система будет включать двусторонний шлюзовой канал длиной 6 680 метров с пятью последовательными ступенями. Она позволит судам класса до 10 000 тонн проходить через плотину быстрее и с меньшими задержками.

Проект также предусматривает расширение подходных каналов выше и ниже по течению, а также строительство новых объектов навигационной инфраструктуры. После завершения работ годовая грузопропускная способность комплекса возрастет до 336 миллионов тонн, что почти вдвое превышает нынешние показатели.

Ожидается, что модернизация снизит транспортные издержки и повысит эффективность логистики во всем Экономическом поясе Янцзы — ключевом промышленном и экономическом регионе Китая. На него приходится более 40% валового экономического продукта страны. Речной коридор охватывает 11 провинций и муниципалитетов, где проживает почти половина населения Китая.