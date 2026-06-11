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Самолет Helios Horizon выполнил первый в мире пилотируемый полет на твердотельных аккумуляторах
Некоммерческая организация Helios Horizon из штата Флорида (США) объявила об успешном выполнении первого в истории пилотируемого полета электрического самолета, оснащенного твердотельными аккумуляторами.
Основатель организации и главный летчик-испытатель Мигель Итурменди 5 июня 2026 года выполнил серию коротких испытательных полетов в муниципальном аэропорту города Зефирхиллс в центральной Флориде. Полеты проводились на модифицированном моторном планере Pipistrel Taurus, получившем обозначение Helios Horizon.
Ранее самолет использовал литий-ионные батареи с удельной энергоемкостью 260 ватт-час на килограмм. После модернизации он был оснащен твердотельными аккумуляторами с показателем уже 410 ватт-час на килограмм.
По данным организации, новые элементы питания имеют меньшие размеры, чем типичные литий-ионные батареи современных электромобилей, но обеспечивают на 60–80% более высокую плотность энергии.
Твердотельные аккумуляторы отличаются от традиционных литий-ионных тем, что вместо легковоспламеняющегося жидкого электролита используют твердый материал. Такая конструкция значительно повышает безопасность: батареи лучше выдерживают нагрев и менее подвержены повреждениям при ударах или проколах. Кроме того, они могут заряжаться от стандартных источников переменного тока без необходимости в специализированной инфраструктуре.
Во время полета самолет способен частично восполнять запас энергии благодаря встроенным солнечным панелям, а также использовать воздушный поток для генерации электричества: на участках без работы двигателя воздушный винт может функционировать как турбина.
По утверждению Helios Horizon, новые аккумуляторы способны заряжаться от почти полностью разряженного состояния до 80% емкости менее чем за 15 минут. В ближайшие два года разработчики рассчитывают увеличить их энергоемкость еще примерно на 40%.
Полеты 5 июня посвятили главным образом проверке центровки и распределения массы после установки новой аккумуляторной системы. Силовая установка показала результаты лучше ожидаемых при длительной работе, хотя конкретные данные о максимальной дальности и скорости пока не раскрываются.
Ранее самолет Helios Horizon уже установил рекорд высоты в своем классе, поднявшись на отметку 7 300 метров. Теперь команда готовится к стратосферным испытаниям, которые должны состояться до конца года. Цель — достичь высоты свыше 12 000 метров, что превышает обычный эшелон полета большинства пассажирских авиалайнеров.
Достижение Helios Horizon стало частью более широкой мировой тенденции по созданию электрических и гибридных авиационных силовых установок. Твердотельные аккумуляторы уже давно рассматриваются как одна из наиболее перспективных технологий будущего благодаря более высокой производительности и значительно лучшим показателям безопасности по сравнению с существующими типами батарей.
Первый пилотируемый полет с использованием такой системы стал важным шагом на пути к практическому внедрению электрических самолетов нового поколения.
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