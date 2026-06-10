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Более 150 математиков призвали правительства не верить ажиотажу вокруг искусственного интеллекта
Технологические компании то и дело сообщают об успехах своих ИИ-моделей в решении математических задач, которые считались крайне сложными. Однако математики со всего мира призвали правительства не верить в шумиху вокруг искусственного интеллекта.
Более 150 математиков опубликовали «Лейденскую декларацию об искусственном интеллекте и математике». Они призвали с осторожностью относиться к заявлениям о возможностях ИИ-моделей в решении сложных математических задач.
«Будущее математических исследований должны определять человеческие суждения, справедливые и прозрачные практики, а также общие ценности мирового математического сообщества», — отметила вице-президент Международного математического союза Ульрике Тильманн в заявлении, сопровождающем декларацию.
В самой декларации математики подчеркнули, что технологические компании финансово заинтересованы в завышении возможностей своих продуктов. Авторы посоветовали политикам при принятии решений консультироваться с математиками и другими экспертами, а не верить пресс-релизам или публикациям в СМИ о математических достижениях.
Кроме того, ИИ-модели могут генерировать решения, которые звучат убедительно, но при внимательной проверке оказываются ошибочными. Как отметила подписант декларации и руководитель факультета компьютерных наук Оксфордского университета Лесли Энн Голдберг, иногда ошибочные решения ИИ-систем сложно отличить от корректных математических доказательств. Она отметила, что это создает серьезную проблему, так как математические исследования обычно опираются на предыдущие работы. Таким образом, ученые должны быть уверены в правильности опубликованных результатов.
Авторы декларации отметили, что в последнее время исследователям стало сложнее привлекать новое финансирование. Многие представители академического сообщества вынуждены подстраиваться под растущий интерес к искусственному интеллекту. Индустрия предоставляет математикам условия для работы, но одновременно от недофинансирования страдают высшее образование и академические исследования.
Математики отметили, что ИИ-модели обучаются на передовых научных работах, зачастую без согласия их авторов.
В декларации затрагиваются темы, не связанные с математикой. Ученые напомнили, что ИИ-индустрия участвует в разработке военных технологий и систем массового наблюдения за гражданами. Искусственный интеллект способствует распространению дезинформации, а также приводит к дополнительным экологическим проблемам.
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