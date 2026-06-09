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Инфографика: какие страны производят больше всего табака

Пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет антитабачную кампанию, табачная промышленность продолжает активно развиваться. На инфографике показаны страны, лидирующие в производстве табачного сырья.

Инфографика: какие страны производят больше всего табака / © Statista

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2022 году во всем мире произвели около 5,8 миллиона тонн табака. Больше всего табачного сырья произвел Китай — почти 2,2 миллиона тонн. Это более трети от всего мирового производства табака.

Второе место в рейтинге заняла Индия с показателем более 772 тысяч тонн табака. Замыкает тройку Бразилия — около 667 тысяч тонн.

Также в число крупнейших производителей, однако со значительным отставанием от лидеров, вошли Индонезия, США, Зимбабве, Пакистан и Малави.

Табачная промышленность остается из прибыльных отраслей экономики. По данным исследования Tobacco & Tobacco Products Global Industry Guide, мировой рынок табачной промышленности в 2023 году оценивался примерно в 845 миллиардов долларов.

ВОЗ, однако, считает употребление табака одной из главных угроз общественному здравоохранению. Также в организации считают, что табак опасен и для фермеров, которые с ним работают.