Tesla перенесла демонстрацию Roadster на август — двигатели SpaceX все еще в работе

Согласно отчету The Information, ссылающегося на четыре источника, знакомых с программой, Tesla перенесла публичную демонстрацию своего электромобиля Roadster нового поколения на август или позднее. Это очередная задержка для машины, впервые показанной в виде прототипа почти девять лет назад.

Tesla Roadster / © Tesla

Демонстрация, которая, как ожидается, пройдет в Техасе, призвана показать систему реактивных ускорителей, работающих от сжатого воздуха, созданных в SpaceX. По заявлениям Tesla, она позволит Roadster достичь экстремального ускорения и даже отрываться от земли.

За девять лет график выпуска Roadster превратился в хрестоматийный пример невыполненных обещаний. Генеральный директор компании Илон Маск заявил в октябре 2025 года, что компания нацелена представить новый Roadster 1 апреля 2026 года. Эта дата пришла и ушла. Затем он написал в соцсети X, что мероприятие перенесено на конец мая или начало июня. Теперь, по данным источников The Information, речь идет об августе или позднее.

Это будет первое публичное появление Roadster с момента презентации Cybercab в октябре 2024 года — почти два года назад — и Tesla до сих пор не может утвердить дату.

Прототип впервые показали в ноябре 2017 года, пообещав начать производство в 2020-м. С тех пор Маск переносил сроки как минимум восемь раз. На собрании акционеров Tesla в ноябре 2025 года он назначил демонстрацию на 1 апреля 2026 года — День дурака — и открыто заявил, что эта дата дает ему «возможность для оправданий». Производство было перенесено на 2027–2028 годы. В марте 2026 года он сменил формулировку с «демонстрация» на «презентация» и перенес дату на конец апреля. Затем, во время отчетной конференции за первый квартал 2026 года, он сказал: «возможно, через месяц или около того». Теперь речь идет об августе.

Главная изюминка — двигатели SpaceX. Отчет раскрывает новые детали о цели демонстрации. Мероприятие призвано показать сотрудничество Tesla с SpaceX над системой ускорителей для Roadster, известной внутри компании под названием «A71». Система призвана кардинально повысить ускорение электромобиля и, как давно утверждает Маск, позволить ему ненадолго отрываться от земли.

По данным двух источников The Information, в конце апреля сотрудники Tesla и SpaceX продемонстрировали Маску ранний прототип системы A71. Тот факт, что Tesla все еще проводила внутренние испытания в конце апреля, помогает понять, почему публичное мероприятие постоянно переносилось.

В отчете говорится, что Tesla планирует выпустить ограниченную серию Roadster с двигателями SpaceX, оснащенную этой системой, помимо «упрощенной» версии электромобиля. Маск упоминал о пакете SpaceX с 2018 года, описывая его как примерно десять ускорителей, которые заменят задние сиденья и улучшат управляемость в поворотах, торможение и разгон. Он заявлял о времени разгона от 0 до 100 километров в час за 1,1 секунды и даже говорил, что электромобиль сможет парить над землей.

Воплотится ли что-либо из этого в серийном электромобили, остается открытым вопросом после ряда лет обещаний.