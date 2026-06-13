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Инфографика: из чего состоит Земля?

Планета Земля вовсе не представляет собой сплошную однородную массу. Напротив, это чрезвычайно сложная структура, состоящая из нескольких слоев, различающихся по толщине, составу и температуре. Каждый из этих слоев — от земной коры до самого ядра — играет важнейшую роль в формировании нашей планеты.

Инфографика: из чего состоит Земля? / © World Visualized

Самым внешним слоем Земли является земная кора — именно на ней существует вся известная людям жизнь. Хотя ее толщина составляет всего от пяти до 70 километров, эта сравнительно тонкая «кожа» планеты поддерживает бесчисленное множество экосистем, горные хребты, равнины и огромные океаны.

Кора состоит преимущественно из силикатных минералов, таких как гранит и базальт. Температура в ее верхней части начинается примерно с 0°C, а в самых глубоких слоях может достигать 1000°C.

Под корой располагается мантия — огромный полутвердый слой, уходящий в глубину примерно на 2 900 километров. Она состоит главным образом из силикатов, богатых магнием и железом, и служит своеобразным двигателем тектонической активности Земли. Медленное движение вязкого вещества мантии приводит в действие тектонические плиты, вызывая землетрясения, вулканические извержения и образование горных систем.

Температура здесь возрастает от примерно 1700°C в верхних слоях до 3500°C вблизи границы с ядром. Именно этот температурный градиент поддерживает конвекционные потоки, лежащие в основе крупнейших геологических процессов на планете.

Под мантией находится жидкое внешнее ядро — слой расплавленного железа и никеля толщиной около 2 200 километров. Постоянное движение раскаленного металла внутри этого слоя создает магнитное поле Земли — невидимый щит, защищающий планету от опасного солнечного излучения и потоков заряженных частиц. Температура внешнего ядра колеблется от 3800°C до 5000°C, что делает его одной из самых горячих областей Земли.

В самом центре Земли расположено внутреннее ядро — плотная сфера, состоящая главным образом из железа и никеля. Несмотря на экстремальные температуры, достигающие 5000–6000°C, вещество здесь остается твердым благодаря колоссальному давлению, которое буквально сжимает атомы в сверхплотную структуру. Толщина внутреннего ядра составляет от 1230 до 1530 километров, однако этот регион по-прежнему остается одним из самых загадочных мест нашей планеты.

Согласно современным научным моделям, в глубинах мантии могут сохраняться остатки древней протопланеты Тейя, которая столкнулась с молодой Землей около 4,5 миллиарда лет назад.

Считается, что именно это гигантское столкновение привело к образованию Луны и радикально изменило развитие нашей планеты.

Ученые предполагают, что необычно плотные области под Западной Африкой и Тихим океаном могут содержать фрагменты вещества Тейи. Их изучение способно помочь лучше понять раннюю историю Земли, условия ее формирования и процессы, происходившие в первые сотни миллионов лет существования планеты.

Все эти слои — от тончайшей коры до раскаленного внутреннего ядра — образуют сложную и удивительную систему, благодаря которой существует современная Земля.

Каждая ее часть рассказывает историю прошлого нашей планеты: о гигантских столкновениях в эпоху рождения Солнечной системы, о движении материков, вулканах и магнитном поле, защищающем жизнь на поверхности.

И хотя наука уже многое узнала о внутреннем устройстве Земли, ее недра по-прежнему хранят множество загадок, ответы на которые еще только предстоит найти будущим поколениям исследователей.