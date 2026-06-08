Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA назвало условие продление работы «Хаббла»

Пока NASA готовится к попытке поднять орбиту научного спутника, постепенно теряющего высоту, агентство не исключает аналогичную операцию и для космического телескопа «Хаббл». Однако для этого потребуется существенно снизить затраты на его эксплуатацию.

Космический телескоп «Хаббл» / © NASA

NASA сообщило, что сервисный космический аппарат Link, разработанный компанией Katalyst Space, прибыл на космодром Уоллопс в штате Виргиния. Ранее аппарат проходил заключительную подготовку на производственной площадке компании в Колорадо после завершения комплекса экологических испытаний в Центре космических полетов имени Годдарда.

На космодроме Link будет интегрирован с ракетой-носителем Pegasus XL компании Northrop Grumman. Запуск ожидается уже в этом месяце, хотя точная дата пока не объявлена.

В сентябре прошлого года NASA заключило с Katalyst контракт стоимостью 30 миллионов долларов на создание и запуск аппарата Link.

После выхода на орбиту он должен сблизиться с космической обсерваторией Neil Gehrels Swift Observatory и состыковаться с ней. Swift занимается наблюдениями за гамма-всплесками, однако ее низкая околоземная орбита постепенно снижается под воздействием атмосферного сопротивления. Задача Link — поднять орбиту обсерватории и тем самым продлить срок ее научной работы.

В NASA признают, что миссия связана с серьезным риском. Для Katalyst это будет первый космический запуск, а сама обсерватория Swift никогда не проектировалась для обслуживания на орбите. Тем не менее агентство считает проект оправданным с экономической точки зрения. Продление срока службы существующего аппарата обходится значительно дешевле создания нового.

Кроме того, NASA рассматривает миссию как сигнал коммерческому сектору о наличии спроса на подобные услуги по обслуживанию спутников на орбите.

Опыт со Swift может стать важным шагом на пути к продлению работы легендарного космического телескопа «Хаббл».

На конференции Американского астрономического общества в январе директор Научного института космического телескопа Дженнифер Лотц сообщила, что расчеты орбиты телескопа указывают на наиболее вероятную дату его схода с орбиты около 2033 года. Поэтому снижение стоимости орбитальных операций делает идею подъема орбиты «Хаббл» все более привлекательной.

Однако существует серьезное препятствие: эксплуатация «Хаббл» обходится чрезвычайно дорого. В 2025 финансовом году NASA потратило на телескоп 98,8 миллиона долларов. Среди действующих астрофизических миссий больше средств получает только «Джеймс Уэбб». Конкретный уровень сокращения затрат, необходимый для одобрения проекта, пока не называется. Если проблему удастся решить и орбиту «Хаббл» действительно поднимут, легендарный телескоп сможет продолжать работу еще многие годы.