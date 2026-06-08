Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
NASA назвало условие продление работы «Хаббла»
Пока NASA готовится к попытке поднять орбиту научного спутника, постепенно теряющего высоту, агентство не исключает аналогичную операцию и для космического телескопа «Хаббл». Однако для этого потребуется существенно снизить затраты на его эксплуатацию.
NASA сообщило, что сервисный космический аппарат Link, разработанный компанией Katalyst Space, прибыл на космодром Уоллопс в штате Виргиния. Ранее аппарат проходил заключительную подготовку на производственной площадке компании в Колорадо после завершения комплекса экологических испытаний в Центре космических полетов имени Годдарда.
На космодроме Link будет интегрирован с ракетой-носителем Pegasus XL компании Northrop Grumman. Запуск ожидается уже в этом месяце, хотя точная дата пока не объявлена.
В сентябре прошлого года NASA заключило с Katalyst контракт стоимостью 30 миллионов долларов на создание и запуск аппарата Link.
После выхода на орбиту он должен сблизиться с космической обсерваторией Neil Gehrels Swift Observatory и состыковаться с ней. Swift занимается наблюдениями за гамма-всплесками, однако ее низкая околоземная орбита постепенно снижается под воздействием атмосферного сопротивления. Задача Link — поднять орбиту обсерватории и тем самым продлить срок ее научной работы.
В NASA признают, что миссия связана с серьезным риском. Для Katalyst это будет первый космический запуск, а сама обсерватория Swift никогда не проектировалась для обслуживания на орбите. Тем не менее агентство считает проект оправданным с экономической точки зрения. Продление срока службы существующего аппарата обходится значительно дешевле создания нового.
Кроме того, NASA рассматривает миссию как сигнал коммерческому сектору о наличии спроса на подобные услуги по обслуживанию спутников на орбите.
Опыт со Swift может стать важным шагом на пути к продлению работы легендарного космического телескопа «Хаббл».
На конференции Американского астрономического общества в январе директор Научного института космического телескопа Дженнифер Лотц сообщила, что расчеты орбиты телескопа указывают на наиболее вероятную дату его схода с орбиты около 2033 года. Поэтому снижение стоимости орбитальных операций делает идею подъема орбиты «Хаббл» все более привлекательной.
Однако существует серьезное препятствие: эксплуатация «Хаббл» обходится чрезвычайно дорого. В 2025 финансовом году NASA потратило на телескоп 98,8 миллиона долларов. Среди действующих астрофизических миссий больше средств получает только «Джеймс Уэбб». Конкретный уровень сокращения затрат, необходимый для одобрения проекта, пока не называется. Если проблему удастся решить и орбиту «Хаббл» действительно поднимут, легендарный телескоп сможет продолжать работу еще многие годы.
В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?
Согласно официальному комментарию «Роскосмоса» и NASA, безопасности экипажа ничего не угрожает. Ликвидация утечки продолжается, ее результаты станут ясны позднее.
На протяжении многих лет ученики старшей школы в Риме, расположенной всего в нескольких шагах от Колизея, рассказывали истории о таинственных коридорах и комнатах, скрытых под полом спортзала. Недавно выяснилось, что эти слухи не лишены оснований: археологи установили, что под спортзалом находится богатый древнеримский дом II века нашей эры.
В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
На высоте более 90 километров над поверхностью нашей планеты — то есть почти в космосе — мимо нее проследовал метеороид размером всего несколько сантиметров. Сразу три инфразвуковых станции зафиксировали во время этого события шумовой удар, который потребовал объяснения.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Августа, 2020
С точки зрения науки: взрыв в Бейруте
2 Февраля, 2018
Если завтра конец света
10 Октября, 2014
Консерваторы опасливее либералов
10 Июня, 2015
Необычные музыкальные инструменты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии