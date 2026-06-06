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Из-за Джо Рогана в США резко возросло число антипрививочников

Корь — потенциально смертельное детское заболевание. Однако в последние годы эксперты отмечают опасную тенденцию: американские медиа, в том числе автор подкастов Джо Роган, активно продвигают «альтернативные методы лечения» кори.

Джо Роган / © Michael S. Schwartz / Getty Images

В США в начале 2000-х годов считали, что смогли победить корь. Однако в последние годы страна переживает новую вспышку заболевания. На фоне этого популярность набирает витамин A в качестве альтернативного средства лечения кори. Его продвигает не только Роган, но и министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший.

Гости подкаста Рогана не только выступают за лечение кори с помощью витамина A. Среди них бывает много противников вакцинации.

Проанализировав интернет-запросы, исследователи обнаружили, что многие пользователи стали искать информацию о витамине A как о средстве лечения кори после того, как СМИ начали продвигать эту тему. Хотя авторы исследования в первую очередь уделили внимание заявлениям представителей власти, они также заметили, что заявления публичных персон вроде Рогана также повлияли на мнение общественности.

Примерно в это же время специалисты зафиксировали рост числа случаев токсического воздействия витамина A на 39%. Однако авторы исследования отметили, что их работа не позволила установить точную связь между ростом интереса в интернете и фактическим использованием витамина A для лечения.

Ученые напомнили, что вакцинация — единственный доказанный способ предотвратить корь. Они отметили, что врачи иногда назначают пациентам с корью витамин A, чтобы ускорить восстановление. Однако этот препарат не способен предотвратить заболевание, а в больших дозах становится токсичным.

Роган ранее преуменьшал опасность кори, называя ее сравнительно легкой инфекцией. Кеннеди-младший, в свою очередь, неоднократно выражал скептическое отношение к вакцинации. Он также утверждал, что вакцина от кори, ставшая общедоступной в 1963 году, якобы не привела к снижению смертности от кори.