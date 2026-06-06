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Из-за Джо Рогана в США резко возросло число антипрививочников
Корь — потенциально смертельное детское заболевание. Однако в последние годы эксперты отмечают опасную тенденцию: американские медиа, в том числе автор подкастов Джо Роган, активно продвигают «альтернативные методы лечения» кори.
В США в начале 2000-х годов считали, что смогли победить корь. Однако в последние годы страна переживает новую вспышку заболевания. На фоне этого популярность набирает витамин A в качестве альтернативного средства лечения кори. Его продвигает не только Роган, но и министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший.
Гости подкаста Рогана не только выступают за лечение кори с помощью витамина A. Среди них бывает много противников вакцинации.
Проанализировав интернет-запросы, исследователи обнаружили, что многие пользователи стали искать информацию о витамине A как о средстве лечения кори после того, как СМИ начали продвигать эту тему. Хотя авторы исследования в первую очередь уделили внимание заявлениям представителей власти, они также заметили, что заявления публичных персон вроде Рогана также повлияли на мнение общественности.
Примерно в это же время специалисты зафиксировали рост числа случаев токсического воздействия витамина A на 39%. Однако авторы исследования отметили, что их работа не позволила установить точную связь между ростом интереса в интернете и фактическим использованием витамина A для лечения.
Ученые напомнили, что вакцинация — единственный доказанный способ предотвратить корь. Они отметили, что врачи иногда назначают пациентам с корью витамин A, чтобы ускорить восстановление. Однако этот препарат не способен предотвратить заболевание, а в больших дозах становится токсичным.
Роган ранее преуменьшал опасность кори, называя ее сравнительно легкой инфекцией. Кеннеди-младший, в свою очередь, неоднократно выражал скептическое отношение к вакцинации. Он также утверждал, что вакцина от кори, ставшая общедоступной в 1963 году, якобы не привела к снижению смертности от кори.
Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
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Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.
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