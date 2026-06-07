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От ракет до ядерного оружия: семь революционных разработок времен Второй мировой войны

Вторая мировая война была не только столкновением армий, танков и авиации. За линией фронта ведущие державы мира вели собственную гонку — стремились создать технологии, способные обеспечить решающее преимущество над противником. Некоторые из этих разработок настолько опережали свое время, что казались пришедшими из далекого будущего.

Подлодка Type XXI / © Wikimedia Commons

Ниже представлены семь самых видов вооружения, использовавшихся во время Второй мировой войны.

Модель Фау-2 / © Wikimedia Commons

1. Ракета Фау-2

Когда Германия впервые применила ракету Фау-2, мир увидел оружие совершенно нового типа. Это была первая в истории дальнобойная управляемая баллистическая ракета, использованная в боевых условиях.

В отличие от обычных авиабомб, Фау-2 летела на сверхзвуковой скорости и поражала цель раньше, чем люди успевали услышать ее приближение. После запуска остановить ракету было практически невозможно. Технологии, заложенные в основу Фау-2, впоследствии стали фундаментом для космических программ.

«Прыгающая бомба» / © Wikimedia Commons

2. «Прыгающая бомба»

Одно из самых необычных вооружений той эпохи больше напоминало устройство из научно-фантастического фильма, чем реальное оружие.

Разработанная британским инженером Барнсом Уоллисом, «прыгающая бомба» была сконструирована так, чтобы отскакивать от поверхности воды подобно камню, пущенному по глади озера. Благодаря этому она могла преодолевать подводные заграждения, защищавшие немецкие плотины.

Наиболее известным ее применением стал рейд «Разрушителей плотин» в 1943 году, когда британские бомбардировщики атаковали важные гидротехнические сооружения Германии. Эта операция продемонстрировала, как нестандартные инженерные решения способны справляться с задачами, казавшимися неразрешимыми.

Реактивный истребитель Me 262 / © Wikimedia Commons

3. Реактивный истребитель Me 262

Задолго до того, как реактивная авиация стала привычным явлением, Германия представила Me 262 — первый в мире серийный боевой самолет с реактивным двигателем.

Он развивал скорость, значительно превосходившую возможности истребителей союзников, что делало его чрезвычайно трудной целью для перехвата. Многие пилоты говорили, что полет на Me 262 словно позволял заглянуть в будущее.

Хотя самолет появился слишком поздно и был выпущен в недостаточном количестве, чтобы повлиять на исход войны, его конструкция оказала огромное влияние на развитие практически всех последующих реактивных истребителей.

4. Подводная лодка Type XXI

Подводные лодки уже представляли серьезную угрозу во время Второй мировой войны, однако немецкая субмарина Type XXI стала настоящим технологическим прорывом.

В отличие от более ранних моделей, которые значительную часть времени проводили на поверхности, Type XXI проектировалась прежде всего для подводного плавания. Улучшенные аккумуляторы позволяли ей оставаться под водой гораздо дольше, что существенно затрудняло обнаружение.

Многие специалисты считают ее первой по-настоящему современной подводной лодкой. После войны ее конструктивные решения оказали влияние на развитие военно-морских сил многих стран мира.

5. Управляемая бомба Bat

Сегодня высокоточное оружие стало обычным явлением, однако его истоки восходят к годам Второй мировой войны.

В Соединенных Штатах разработали бомба Bat — боеприпас с радиолокационной системой наведения, способный самостоятельно сопровождать цель после сброса. После отделения от самолета она уже не требовала дальнейшего управления со стороны экипажа.

Этот прорыв стал одним из первых примеров создания «умного» оружия и открыл путь к появлению высокоточных боеприпасов, широко применяемых в современных вооруженных конфликтах.

Составной самолет Mistel / © Wikimedia Commons

6. Составной самолет Mistel

Среди самых необычных военных проектов того времени особое место занимает немецкая программа Mistel.

Конструкция представляла собой истребитель, установленный сверху на беспилотный бомбардировщик, начиненный взрывчаткой. Пилот управлял объединенным аппаратом до подхода к цели, после чего отделял нижнюю часть и уходил в сторону.

Беспилотный самолет продолжал движение к объекту атаки, фактически превращаясь в гигантскую управляемую ракету. Хотя проект не добился значительных успехов, он стал одним из первых шагов на пути к созданию высокоточных ударных систем.

7. Атомная бомба

Ни одно секретное оружие не оказало на ход истории такого влияния, как атомная бомба.

Созданная в рамках строго засекреченного Манхэттенского проекта, она использовала энергию атомного ядра для достижения беспрецедентной разрушительной силы. В разработке участвовало более 130 тысяч человек, работавших в условиях полной секретности.

В августе 1945 года атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Эти события привели к завершению Второй мировой войны и ознаменовали начало ядерной эпохи.

Вторая мировая война стала мощнейшим катализатором технологического прогресса. Реактивные самолеты, управляемые бомбы, баллистические ракеты и ядерное оружие — многие разработки, созданные в условиях строжайшей секретности, сформировали облик современного мира.