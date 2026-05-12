Это не блики: Пентагон рассекретил документы о наблюдаемых НЛО при высадке на Луну

Пентагон рассекретил документы и фотографии, касающиеся неопознанных летающих объектов (НЛО). Одна из наиболее интересных частей архива — материалы, связанные с лунными миссиями «Аполлон-12» и «Аполлон-17».

Фрагмент одного из архивных снимков, сделанных астронавтами с поверхности Луны в 1972 году. Желтые выноски показывают увеличенные фрагменты изображений, идентифицированные ФБР как НЛО / © NASA, FBI

Странные объекты на снимках с Луны — это не новость. Однако американские власти и исследователи обычно объясняли их дефектами съемки или бликами в оптике камер.

Помимо снимков ведомство опубликовало записи архивных переговоров астронавтов с Землей. Также Пентагон впервые охарактеризовал НЛО как «физические объекты». Как отмечается в материале Naked Science, это достаточно серьезный сдвиг. Ранее американские власти избегали таких трактовок, объясняя эти детали на фотографиях техническими ошибками.

Среди материалов миссии «Аполлон-17» отдельного внимания заслуживает кадр, сделанный астронавтами с поверхности Луны. На снимке заметны три цветные точки, которые образуют треугольник.

Снимок с места прилунения «Аполлона-17», декабрь 1972 года. Три точки в правой нижней части снимка даны увеличенными в желтой выноске / © NASA, FBI

В новых материалах Пентагона предполагается, что эти детали кадра — «результат [съемки] физического объекта в этой сцене». Хотя американские власти стараются использовать осторожные формулировки, это фактически можно назвать их признанием физической реальности объектов на изображении.