Это не блики: Пентагон рассекретил документы о наблюдаемых НЛО при высадке на Луну
Пентагон рассекретил документы и фотографии, касающиеся неопознанных летающих объектов (НЛО). Одна из наиболее интересных частей архива — материалы, связанные с лунными миссиями «Аполлон-12» и «Аполлон-17».
Странные объекты на снимках с Луны — это не новость. Однако американские власти и исследователи обычно объясняли их дефектами съемки или бликами в оптике камер.
Помимо снимков ведомство опубликовало записи архивных переговоров астронавтов с Землей. Также Пентагон впервые охарактеризовал НЛО как «физические объекты». Как отмечается в материале Naked Science, это достаточно серьезный сдвиг. Ранее американские власти избегали таких трактовок, объясняя эти детали на фотографиях техническими ошибками.
Среди материалов миссии «Аполлон-17» отдельного внимания заслуживает кадр, сделанный астронавтами с поверхности Луны. На снимке заметны три цветные точки, которые образуют треугольник.
В новых материалах Пентагона предполагается, что эти детали кадра — «результат [съемки] физического объекта в этой сцене». Хотя американские власти стараются использовать осторожные формулировки, это фактически можно назвать их признанием физической реальности объектов на изображении.
Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.
