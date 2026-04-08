Не просто дрон, а перехватчик: Laila с SAMURAI сможет уничтожать вражеские БПЛА прямо в воздухе

Компания Honeywell в сотрудничестве с Odys Aviation разработала новую воздушную систему противодействия беспилотникам, призванную расширить защиту за пределы традиционных наземных решений и обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры и стратегических объектов.

Беспилотник Honeywell / © Honeywell

В основе разработки — интеграция платформы Honeywell Aerospace Stationary and Mobile UAS Reveal and Intercept (SAMURAI) с электрическим летательным аппаратом вертикального взлета и посадки (VTOL) Laila от Odys Aviation.

Это сотрудничество добавляет новый уровень защиты между наземными сенсорами и системами противоракетной обороны более высокого уровня, позволяя обнаруживать и нейтрализовать воздушные угрозы на более ранних этапах.

Более года ушло на адаптацию SAMURAI для воздушного применения: система, изначально разработанная для стационарного и мобильного наземного использования, была преобразована в платформу, способную вести длительное воздушное наблюдение и оперативно реагировать на угрозы.

SAMURAI представляет собой модульную архитектуру противодействия беспилотным летательным аппаратам, предназначенную для обнаружения, идентификации, сопровождения и нейтрализации дронов с использованием многоуровневого набора технологий.

В их числе — радиочастотное обнаружение, электрооптические сенсоры, связь за пределами прямой видимости, системы управления и контроля, а также средства воздействия — как электронные, так и кинетические.

Система также может включать перехватывающие дроны, что позволяет эффективно противостоять все более сложным угрозам, таким как координированные рои беспилотников.

Изначально SAMURAI создавалась для защиты колонн ВВС США, перевозящих чувствительные грузы. Система позволяет обнаруживать угрозы на расстоянии и применять контрмеры без необходимости остановки — важное преимущество в динамичной боевой обстановке.

Ключевой особенностью комплекса является использование искусственного интеллекта для повышения точности распознавания целей и скорости принятия решений.

По данным Honeywell, платформа использует ИИ для отличия дронов от фоновых объектов и оценки угроз на основе их поведения и характеристик полета.

Интеграция с аппаратом Laila значительно увеличивает радиус действия системы. В отличие от наземных решений, воздушная платформа способна обеспечивать покрытие обширных территорий, включая удалённые и труднодоступные регионы.

Laila оснащен силовой установкой, которая обеспечивает до восьми часов непрерывного полета и дальность порядка 720 километров.

Конструкция аппарата не требует специализированной зарядной инфраструктуры, что делает его пригодным для использования в экспедиционных и морских условиях.