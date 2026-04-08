Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
8 апреля, 09:01
Рейтинг: +334
Посты: 967

Не просто дрон, а перехватчик: Laila с SAMURAI сможет уничтожать вражеские БПЛА прямо в воздухе

Компания Honeywell в сотрудничестве с Odys Aviation разработала новую воздушную систему противодействия беспилотникам, призванную расширить защиту за пределы традиционных наземных решений и обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры и стратегических объектов.

# беспилотники
# оружие
# технологии
Беспилотник Honeywell / © Honeywell
Беспилотник Honeywell / © Honeywell

В основе разработки — интеграция платформы Honeywell Aerospace Stationary and Mobile UAS Reveal and Intercept (SAMURAI) с электрическим летательным аппаратом вертикального взлета и посадки (VTOL) Laila от Odys Aviation.

Это сотрудничество добавляет новый уровень защиты между наземными сенсорами и системами противоракетной обороны более высокого уровня, позволяя обнаруживать и нейтрализовать воздушные угрозы на более ранних этапах.

Более года ушло на адаптацию SAMURAI для воздушного применения: система, изначально разработанная для стационарного и мобильного наземного использования, была преобразована в платформу, способную вести длительное воздушное наблюдение и оперативно реагировать на угрозы.

SAMURAI представляет собой модульную архитектуру противодействия беспилотным летательным аппаратам, предназначенную для обнаружения, идентификации, сопровождения и нейтрализации дронов с использованием многоуровневого набора технологий.

В их числе — радиочастотное обнаружение, электрооптические сенсоры, связь за пределами прямой видимости, системы управления и контроля, а также средства воздействия — как электронные, так и кинетические.

Система также может включать перехватывающие дроны, что позволяет эффективно противостоять все более сложным угрозам, таким как координированные рои беспилотников.

Изначально SAMURAI создавалась для защиты колонн ВВС США, перевозящих чувствительные грузы. Система позволяет обнаруживать угрозы на расстоянии и применять контрмеры без необходимости остановки — важное преимущество в динамичной боевой обстановке.

Ключевой особенностью комплекса является использование искусственного интеллекта для повышения точности распознавания целей и скорости принятия решений.

По данным Honeywell, платформа использует ИИ для отличия дронов от фоновых объектов и оценки угроз на основе их поведения и характеристик полета.

Интеграция с аппаратом Laila значительно увеличивает радиус действия системы. В отличие от наземных решений, воздушная платформа способна обеспечивать покрытие обширных территорий, включая удалённые и труднодоступные регионы.

Laila оснащен силовой установкой, которая обеспечивает до восьми часов непрерывного полета и дальность порядка 720 километров.

Конструкция аппарата не требует специализированной зарядной инфраструктуры, что делает его пригодным для использования в экспедиционных и морских условиях.

8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Палеонтология
# головоногие моллюски
# Наутилус
# осьминоги
# эволюция
6 апреля, 11:13
Илья Гриднев

Археологи обнаружили 1200-летний остров из раковин моллюсков, съеденных древними жителями Фиджи

У северного побережья второго по величине острова Фиджи нашли участок суши площадью 3000 квадратных метров, на 70-90% состоящий из раковин съедобных моллюсков. Радиоуглеродная датировка показала, что отложениям около 1200 лет — скорее всего, остров сформировался из отходов древних поселенцев, веками перерабатывавших моллюсков на этом месте.

Археология
# антропогенный фактор
# искусственный остров
# моллюск
# раковина
6 апреля, 13:16
Андрей Серегин

Терапия самоповреждений оказалась менее эффективной для мужчин

Новое исследование показало, что самые распространенные методы терапии самоповреждений, которые помогают женщинам, для мужчин практически бесполезны. Более того, после стандартного лечения мужчины продолжают наносить себе повреждения даже чаще, чем те, кто не получал помощи вовсе.

Психология
# болезни
# гендерные исследования
# самоповреждения
# суицид
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

Астрономия
# аэрозоли
# марс
# терраформирование Марса
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
