Гаджеты будущего: семь кинематографических устройств, которые инженеры воплощают в реальность
Кино всегда любило воображать технологии, предназначенные для далеких эпох. Доспехи для полета, голографическая связь, универсальные переводчики — все это когда-то казалось плодом чистой фантазии. Однако инженеры и исследователи по всему миру не перестают пытаться превратить эти образы в убедительные и работоспособные прототипы.
Прорывы в области искусственного интеллекта, материаловедения, робототехники и вычислительных мощностей уже перестали быть редкостью. То, что еще недавно существовало лишь на экране, постепенно появляется в больницах, на заводах и даже на потребительском рынке.
1. Силовой экзоскелет Железного человека
Тони Старк — Железный человек — кумир миллионов. Его броня наделяет владельца сверхчеловеческой силой и способностью летать на огромных скоростях. Это носимая платформа, одновременно защищающая человека и превращающая его в мощную боевую единицу.
Вдохновившись этим образом, инженеры разрабатывают аналогичные костюмы для промышленных рабочих и военных. Компании Sarcos Technology and Robotics Corporation и Lockheed Martin уже создали экзоскелеты, позволяющие поднимать тяжелые грузы с минимальной нагрузкой на тело. Однако устойчивый управляемый полет пока остается экспериментальной задачей.
2. Трикодер из «Звездного пути»
В «Звездном пути» члены экипажа используют трикодер для мгновенного сканирования окружающей среды, анализа веществ и диагностики заболеваний. Компактное устройство объединяет датчики, вычислительный модуль и дисплей — универсальный инструмент будущего.
Сегодня исследователи работают над многофункциональными диагностическими сканерами для медицины и полевых условий. Организации вроде NASA и Apple поддерживали конкурсы на создание медицинского «трикодера», а компания Butterfly Network выпускает портативные ультразвуковые сканеры, подключающиеся к смартфонам.
3. Ховерборд из «Назад в будущее»
Во второй части «Назад в будущее» Марти Макфлай катается на парящей доске без колес. Ховерборд стал одной из самых ярких фантазий о персональном транспорте будущего.
Инженеры уже создали рабочие прототипы на основе магнитной левитации и сверхпроводниковых технологий. Проекты вроде Hendo Board от Arx Pax и магнитный прототип Lexus демонстрируют возможность парения над проводящими поверхностями, хотя повседневное применение пока ограничено.
4. Голограммы из «Звездных войн»
Во вселенной «Звездных войн» персонажи общаются с помощью реалистичных трехмерных голограмм, возникающих прямо в воздухе. Эти изображения видны под разными углами и не требуют экранов.
Современные компании и исследовательские лаборатории разрабатывают объемные дисплеи и проекционные системы, стремясь повторить этот эффект. ARHT Media создает голографические системы телеприсутствия в натуральную величину, а университетские лаборатории экспериментируют со световыми полями, формируя подлинные 3D-изображения в пространстве.
5. Универсальный переводчик — «Вавилонская рыбка»
В произведениях Дугласа Адамса фигурирует крошечное существо — «Вавилонская рыбка», — которое, оказавшись в ухе, мгновенно переводит любую речь. Языковые барьеры исчезают, делая возможным свободное общение между разными культурами и даже видами.
Сегодня инженеры создают наушники-переводчики с поддержкой искусственного интеллекта и облачных технологий. Компании Google и Timekettle уже выпустили носимые устройства, переводящие речь почти мгновенно и приближающие фантастическую идею к реальности.
6. Интерфейсы из «Черной пантеры»
В фильме «Черная пантера» Шури управляет потоками вибраниумного песка, создавая динамические голографические интерфейсы и средства удаленной связи. Материал мгновенно реагирует на жесты, формируя объекты и изображения прямо в воздухе.
Ученые исследуют акустическую левитацию — технологию удержания и перемещения частиц с помощью звуковых волн. Исследователи из Токийского университета и других научных центров уже продемонстрировали системы, способные удерживать частицы в воздухе и выстраивать их в интерактивные структуры, намекая на будущее бесконтактных интерфейсов.
7. Самособирающиеся роботы из «Трансформеров»
Франшиза «Трансформеры» показывает роботов, способных мгновенно перестраиваться в транспортные средства и механизмы. Их тела состоят из сложных модулей, которые соединяются и фиксируются в новой форме за считанные секунды.
Инженеры создают модульных роботов, способных автономно объединяться в различные конструкции. В Массачусетском технологическом институте разработаны M-Blocks — кубические модули с магнитами и внутренними маховиками, которые могут перемещаться и соединяться, формируя более крупные функциональные системы.
Инженерия становится мостом, соединяющим научную фантастику с реальностью. Многие современные исследователи выросли на этих фильмах, и их работа доказывает: смелые идеи способны превратиться в практические инновации, меняющие отрасли и повседневную жизнь.
