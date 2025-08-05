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Что стоит за визитом главы «Роскосмоса» в США? Американский аналитик нашел скрытые мотивы

Американский журналист и космический обозреватель Ars Technica Эрик Бергер сообщил со ссылкой на анонимные источники, что в ходе визита в США генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов мог обсуждать с представителями NASA возможность использования российских кораблей «Прогресс» для контролируемого свода МКС с орбиты и ее затопления в Тихом океане.

Международная космическая станция / © NASA

По мнению Бергера и его инсайдеров, за официальной поездкой главы «Роскосмоса» в США стоит контракт стоимостью почти в миллиард долларов, который NASA заключило с компанией Илона Маска на сведение космической станции с орбиты.

Ранее аналитики издания Scientific American отмечали, что цена контракта, возможно, завышена из-за отказа NASA использовать российские корабли «Прогресс» для этой цели.Американский журналист считает, что «Роскосмос» предложил NASA свой вариант сведения МКС в надежде воспользоваться разногласиями, возникшими между президентом США Дональдом Трампом и руководителем компании SpaceX Илоном Маском.

Напомним, что NASA планирует завершить работу МКС в начале 2030-х годов.