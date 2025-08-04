  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
4 августа, 07:44
Рейтинг: +675
Посты: 2055

Экспедиция Crew-11 рискует «застрять» на МКС из-за финансовых разногласий по бюджету NASA

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX утром 2 августа успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), доставив на борт четверых участников миссии Crew-11. В составе экипажа — российский космонавт Олег Платонов.

Сообщество
# NASA
# космос
# МКС
Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС / © NASA
Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС / © NASA

Хотя миссия выглядит стандартной, в ее графике есть неопределенность: пока не ясно, как долго астронавты пробудут на орбите. Обычно сроки продлеваются по техническим причинам или из-за плохой погоды в районе посадки. В случае с Crew-11 возможная задержка впервые связана с бюджетными трудностями NASA.

Администрация президента Дональда Трампа предложила сократить финансирование ряда программ агентства, включая полеты на МКС. Запрос Белого дома на 2026 финансовый год, который начинается 1 октября, предполагает сокращение бюджета NASA почти на 25%.

Руководство агентства уже предупредило: миссия Crew-11 может быть продлена в режиме реального времени — в зависимости от хода утверждения бюджета. По предварительным планам, экипаж пробудет на орбите дольше обычного.

В то же время представленные в июле законопроекты в Сенате и Палате представителей предусматривают сохранение финансирования большинства программ NASA на уровне текущего года, включая эксплуатацию МКС. Однако пока нет уверенности, что Конгресс успеет утвердить закон об ассигнованиях до крайнего срока — полуночи 1 октября. Остается также неизвестным, подпишет ли Трамп законопроект, если тот будет противоречить предложениям его администрации.

Если к 1 октября не будет принят согласованный бюджет, Конгрессу придется утвердить временную резолюцию или согласиться на приостановку работы федеральных учреждений. При этом некоторые законодатели опасаются, что администрация Трампа может отказаться исполнять даже уже принятый бюджет, что может вызвать юридические споры.

В этой ситуации NASA уже готовится к сокращению расходов, что может повлечь за собой уменьшение числа астронавтов на борту МКС, сокращение объема научных исследований и увеличение продолжительности миссий — чтобы сократить количество запусков и снизить затраты.

Следующая пилотируемая миссия SpaceX — Crew-12 — запланирована на начало 2026 года. В качестве одной из мер экономии рассматривается возможность отправки трех членов экипажа вместо привычных четырех.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Авг
Бесплатно
С чего начать создание родословного древа? Методы и секреты генеалогических поисков
Государственная библиотека искусств
Москва
Лекция
05 Авг
Бесплатно
Форты Кронштадта
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Энергия для жизни
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
06 Авг
750
Вселенная: от начала времен
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Языки меняются: почему?
ВДНХ
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Спасение птиц в Анапе
Московский зоопарк
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Мифы об Африке
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Мультиагентные системы
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
09 Авг
750
Луна в вопросах и ответах
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
3 августа, 09:03
Авдей Палиш

У питонов нашли новый тип клеток для переваривания костей жертв

Биологи провели эксперимент, проверяя, как тигровые питоны переваривают костистую и бескостную пищу. Молодых змей кормили обычными крысами и крысами, из которых удалили скелет. После такой диеты специалисты нашли в желудках питонов специальные клетки, которые концентрируют излишек кальция и фосфора. Новый тип клеток пока никак не назвали, но, по неопубликованным данным, он встречается у других питонов, удавов, ящериц, которые питаются костями своих жертв.

Биология
# змеи
# кальций
# кишечник
# клетки
# кости
# питон
# хищничество
2 августа, 14:18
Адель Романова

В радиации увидели источник энергии для внеземных организмов

Ионизирующее излучение несовместимо с жизнью для большинства земных организмов — оно разрушает клетки. Но некоторые существа не только выдерживают высокие уровни радиации, но и этой радиацией «питаются». По мнению астробиологов, в качестве источника энергии ее точно так же могли бы использовать гипотетические внеземные формы жизни.

Астрономия
# астробиология
# внеземная жизнь
# космическая радиация
# космос
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
28 июля, 12:46
Илья Гриднев

Спиновые волны впервые обнаружили на наноуровне

Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.

Физика
# магноны
# нанотехнологии
# спин-волны
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

    3 августа, 12:57

  2. У питонов нашли новый тип клеток для переваривания костей жертв

    3 августа, 09:03

  3. В радиации увидели источник энергии для внеземных организмов

    2 августа, 14:18

  4. Генетики выяснили, какие болезни косили войска Наполеона в 1812 году

    2 августа, 13:13
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Алексей Думный
54 минуты назад
Михаил, Насчёт тепла из недр это хороший вопрос. Я тоже не понимаю как наша кастрюля, Земля имеется ввиду, до сих пор ещё не вскипела. Если она внутри

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?

Алексей Думный
54 минуты назад
Михаил, Насчёт тепла из недр это хороший вопрос. Я тоже не понимаю как наша кастрюля, Земля имеется ввиду, до сих пор ещё не вскипела. Если она внутри

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?

Алексей Думный
1 час назад
🤔Хочется узнать по какой методике расщитывается выделение тепла от приливных сил. Такой уж тёмненький вопрос. Если например взять блендер и

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?

Андрей Ляпугин
2 часа назад
Olga, да, "наблюдатель", это какое-то лукавство. Расплывчатый смысл, уводящий от конкретики. Ещё кто-то додумался использовать "запутанность" квантов,

Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

Алексей Думный
2 часа назад
Да! ☝️🤔Время замедляется или ускоряется в обьёме вашего тела(или мозга). Проведите простой эксперимент. Включите секундомер и некоторое время

Если объект движется со скоростью света, то время «останавливается» для него. Можно ли тогда сказать, что для людей, которые едут, например, на машине, время идет немного иначе, чем для пешехода?

emir aznakayev
5 часов назад
emir, это не я, это бот.

Планковская длина и планковское время: хранители тайн Вселенной

emir aznakayev
5 часов назад
emir, это не я, это бот.

Планковская длина и планковское время: хранители тайн Вселенной

Иван Колупаев
6 часов назад
Имя, вы же не можете проверить каждый факт лично. А значит все равно придется выбирать сторону чьи доводы вам кажутся более убедительными. Или

Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

lil tin
6 часов назад
Vladimir, круче чем капча 4пда я не видел Даже вроде на реддит есть ветка где просят помочь

ИИ впервые обошел проверку Cloudflare, заявив, что он человек

Сергей SEREGA
6 часов назад
1, Привет ноге?!!!

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Сергей SEREGA
6 часов назад
Denis, термИн 😏

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Дмитрий Kuрueнко
7 часов назад
Алексей, "задыхаются" это не верно, скорее голодают, дышат растения все же тем же самым кислородом

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Алексей Агаджанов
7 часов назад
Али, ошибочна сама концепция. Единственный способ снизить уровень углекислого газа - его захоронение, с изъятием из круговорота веществ. И да.

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Имя Фамилия
7 часов назад
Mitya, Адекватность же не в том, чтобы ВЕРИТЬ одной или другой стороне и их пропаганде. Она в том, чтобы не верить НИКОМУ! А думать своими мозгами.

Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

Али Шерханов
8 часов назад
Странно, вроде уже как сто лет в парниках спецом повышают уровень СО2 для более высокой продукции и здоровья растений и это всем известный факт, чем

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Mitya Kletzerman
10 часов назад
Ну что ж, большое достижение Плехановского университета — хотя бы бОльшая половина адекватная!

Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

Roman Frolov
10 часов назад
Что это за заметка? А почему не верить "пропаганде", если она объективно представляет факты? Если же она врет или представляет карикатурно, то,

Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

Roman Frolov
10 часов назад
Что это? Где это? Очень, очень информативная заметка.

Спутниковые снимки впервые показали строительство аэропорта горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия»

А М
10 часов назад
да скорее всего толща воды и структура земной поверхности Камчатки сгладили удар землетруса,даже при 8.8балах в эпицентре.А в Турции может более

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

Александр Березин
11 часов назад
Дождиков, как и отмечено в новости выше, за более длинный период наблюдений факт ускорения фотосинтеза уже давно доказан. В этом и смысл новой

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно