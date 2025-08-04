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Экспедиция Crew-11 рискует «застрять» на МКС из-за финансовых разногласий по бюджету NASA
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX утром 2 августа успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), доставив на борт четверых участников миссии Crew-11. В составе экипажа — российский космонавт Олег Платонов.
Хотя миссия выглядит стандартной, в ее графике есть неопределенность: пока не ясно, как долго астронавты пробудут на орбите. Обычно сроки продлеваются по техническим причинам или из-за плохой погоды в районе посадки. В случае с Crew-11 возможная задержка впервые связана с бюджетными трудностями NASA.
Администрация президента Дональда Трампа предложила сократить финансирование ряда программ агентства, включая полеты на МКС. Запрос Белого дома на 2026 финансовый год, который начинается 1 октября, предполагает сокращение бюджета NASA почти на 25%.
Руководство агентства уже предупредило: миссия Crew-11 может быть продлена в режиме реального времени — в зависимости от хода утверждения бюджета. По предварительным планам, экипаж пробудет на орбите дольше обычного.
В то же время представленные в июле законопроекты в Сенате и Палате представителей предусматривают сохранение финансирования большинства программ NASA на уровне текущего года, включая эксплуатацию МКС. Однако пока нет уверенности, что Конгресс успеет утвердить закон об ассигнованиях до крайнего срока — полуночи 1 октября. Остается также неизвестным, подпишет ли Трамп законопроект, если тот будет противоречить предложениям его администрации.
Если к 1 октября не будет принят согласованный бюджет, Конгрессу придется утвердить временную резолюцию или согласиться на приостановку работы федеральных учреждений. При этом некоторые законодатели опасаются, что администрация Трампа может отказаться исполнять даже уже принятый бюджет, что может вызвать юридические споры.
В этой ситуации NASA уже готовится к сокращению расходов, что может повлечь за собой уменьшение числа астронавтов на борту МКС, сокращение объема научных исследований и увеличение продолжительности миссий — чтобы сократить количество запусков и снизить затраты.
Следующая пилотируемая миссия SpaceX — Crew-12 — запланирована на начало 2026 года. В качестве одной из мер экономии рассматривается возможность отправки трех членов экипажа вместо привычных четырех.
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