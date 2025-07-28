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Стало известно, что глава «Роскосмоса» обсуждал с Илоном Маском
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил в интервью РБК, что несколько раз общался с Илоном Маском — основателем SpaceX и активным сторонником идеи колонизации Марса.
По словам Баканова, он обсуждал с Маском тему сотрудничества в дальнем космосе. В частности, речь шла о технологиях, которые могли бы быть применены для реализации совместных программ.
При этом руководитель отечественной госкорпорации отметил, что для успешного полета на Красную планету вначале необходимо отработать все технологии на Луне, создать соответствующую инфраструктуру и оценить влияние дальнего полета на организм человека.
Китайские ученые проанализировали образцы разных тканей человеческого организма и подтвердили, что старение не происходит линейно — в определенном возрасте процесс ускоряется. Проследив за изменениями белков в разных частях тела на протяжении более чем 50 лет жизни, специалисты выявили, когда настает такой переломный момент и где износ проявляется сильнее.
Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Вот уже почти два месяца Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC) не пускает туристов на популярный маршрут в одном из лесных заповедников в Адирондакских горах (США). Виной всему — крупный самец лося, который с начала лета обосновался рядом с тропой и никуда не уходит. За животным наблюдают, но пока причины необычного поведения остаются неизвестными.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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