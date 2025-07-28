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Стало известно, что глава «Роскосмоса» обсуждал с Илоном Маском

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил в интервью РБК, что несколько раз общался с Илоном Маском — основателем SpaceX и активным сторонником идеи колонизации Марса.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов / © ТАСС / Автор: Егор Алеев

По словам Баканова, он обсуждал с Маском тему сотрудничества в дальнем космосе. В частности, речь шла о технологиях, которые могли бы быть применены для реализации совместных программ.

При этом руководитель отечественной госкорпорации отметил, что для успешного полета на Красную планету вначале необходимо отработать все технологии на Луне, создать соответствующую инфраструктуру и оценить влияние дальнего полета на организм человека.