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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
26 июля, 18:19
Рейтинг: +1039
Посты: 2301

В Китае построили первую стартовую площадку для аналога Falcon 9

Китайский стартап Space Pioneer завершил строительство стартовой площадки на космодроме Цзюцюань для своей многоразовой ракеты «Тяньлун-3» (Tianlong-3), которая по внешнему виду и техническим характеристикам сопоставима с Falcon 9 компании SpaceX.

Сообщество
# Falcon-9
# Space Pioneer
# космос
# ракеты
В Китае построили первую стартовую площадку для аналога Falcon 9 / © Space Pioneer
В Китае построили первую стартовую площадку для аналога Falcon 9 / © Space Pioneer

«Тяньлун-3» представляет собой 71-метровую двухступенчатую ракету, работающую на керосине и жидком кислороде. По данным компании, она сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и предназначена для развертывания более 30 спутников за один пуск.

© Space Pioneer

Первая ступень ракеты, оснащенная девятью двигателями Tianhuo-12, может быть повторно использована до 10 раз. В первый полет «Тяньлун-3» отправится до конца текущего года.

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ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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