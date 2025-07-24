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Испытан крупнейший парашют для будущей посадки на Марс
Сотрудники компании Thales Alenia Space совместно со специалистами Европейского космического агентства (ESA) осуществили сброс макета спускаемого аппарата миссии ExoMars, поднятого стратосферным гелиевым шаром на высоту примерно 30 километров за Полярным кругом. Макет благополучно приземлился после раскрытия двух больших парашютов.
Новая парашютная система, которая недавно прошла испытания, разрабатывается для доставки на поверхность Красной планеты марсохода «Розалинд Франклин». Система состоит из двух парашютов: прочного основного (диаметром 15 метров) — для торможения на сверхзвуковых скоростях — и легкого парашюта (диаметром 35 метров) для финального снижения. Именно второй парашют сотрудники ESA называют крупнейшим из когда-либо использовавшихся на Марсе или где-либо еще в Солнечной системе, кроме Земли.
Для его изготовления потребовалось более 800 квадратных метров ткани и свыше четырех километров строп. Укладка этого парашюта в контейнер занимает около трех дней.
Чтобы воспроизвести условия, которые испытает посадочный аппарат при погружении в разреженную марсианскую атмосферу (ее плотность составляет около 1% от плотности земной атмосферы на уровне моря), воздушный шар должен был лететь очень высоко. Парашюты ExoMars сбрасывались с высоты около 30 километров, что примерно в три раза выше высоты, на которой летают пассажирские самолеты.
Затем макет спускаемого аппарата перешел в свободное падение примерно на 20 секунд, достигнув почти звуковой скорости, после чего парашюты раскрылись по очереди. Сочетание скорости и низкой плотности атмосферы в этом испытании точно такое же, как и то, с чем столкнутся парашюты на Марсе.
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Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
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Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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