Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Испытан крупнейший парашют для будущей посадки на Марс

Сотрудники компании Thales Alenia Space совместно со специалистами Европейского космического агентства (ESA) осуществили сброс макета спускаемого аппарата миссии ExoMars, поднятого стратосферным гелиевым шаром на высоту примерно 30 километров за Полярным кругом. Макет благополучно приземлился после раскрытия двух больших парашютов.

Раскрытие второго парашюта миссии ExoMars / © ESA

Новая парашютная система, которая недавно прошла испытания, разрабатывается для доставки на поверхность Красной планеты марсохода «Розалинд Франклин». Система состоит из двух парашютов: прочного основного (диаметром 15 метров) — для торможения на сверхзвуковых скоростях — и легкого парашюта (диаметром 35 метров) для финального снижения. Именно второй парашют сотрудники ESA называют крупнейшим из когда-либо использовавшихся на Марсе или где-либо еще в Солнечной системе, кроме Земли.

Благополучная посадка макета спускаемого аппарата миссии ExoMars / © ESA

Для его изготовления потребовалось более 800 квадратных метров ткани и свыше четырех километров строп. Укладка этого парашюта в контейнер занимает около трех дней.

© ESA

Чтобы воспроизвести условия, которые испытает посадочный аппарат при погружении в разреженную марсианскую атмосферу (ее плотность составляет около 1% от плотности земной атмосферы на уровне моря), воздушный шар должен был лететь очень высоко. Парашюты ExoMars сбрасывались с высоты около 30 километров, что примерно в три раза выше высоты, на которой летают пассажирские самолеты.

Затем макет спускаемого аппарата перешел в свободное падение примерно на 20 секунд, достигнув почти звуковой скорости, после чего парашюты раскрылись по очереди. Сочетание скорости и низкой плотности атмосферы в этом испытании точно такое же, как и то, с чем столкнутся парашюты на Марсе.