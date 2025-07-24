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Первый в мире двухтонный СВВП получил разрешение на полеты в Китае

Китайский производитель электрических самолетов Autoflight представил аппарат CarryAll V2000CG — первый в мире электрический самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) массой более одной тонны, получивший все основные сертификаты летной годности.

CarryAll V2000CG / © VCG

CarryAll V2000CG способен перевозить полезную нагрузку массой до 400 килограммов со скоростью 200 километров в час. Его дальность полета составляет 200 километров.

CarryAll V2000CG / © VCG

Аппарат отлично подходит для доставки грузов, экстренной перевозки различных материалов и ликвидации последствий стихийных бедствий. CarryAll V2000CG используют для ускорения развития «низковысотной экономики» — китайской инициативы по разработке и коммерциализации услуг воздушной мобильности для грузовых перевозок, транспорта, туризма и экстренных операций.

На юге Китая, в таких городах, как Шэньчжэнь, уже открыто около 300 логистических маршрутов с использованием дронов, соединяющих бизнес-центры, университеты, больницы и промышленные парки.