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Airbus превратит транспортный самолет A400M в боевую платформу

Самолет A400M, превращенный в боевую платформу / © Airbus

По мнению специалистов, потенциал A400M до сих пор остается недостаточно использованным: его дальность полета без дозаправки составляет 9000 километров, а четыре двигателя TP400 мощностью по 11 000 лошадиных сил обеспечивают значительную электрическую мощность, чей избыток можно направить на обеспечение работы радиоэлектронных систем, вооружения и дронов.

A400M сможет применять ракеты или управляемые бомбы, хранящиеся в грузовом отсеке или установленные под крыльями. Самолет технически подходит для задач радиоэлектронного подавления с безопасной дистанции.

Кроме того, Airbus тестирует способность A400M развертывать и управлять дронами наряду с коммуникациями. Его грузовой отсек делает самолет идеальным для транспортировки и запуска «дистанционных носителей» — дронов, которые будут поддерживать пилотируемые истребители в бою. A400M может перевозить до 50 малых или 12 больших беспилотников.