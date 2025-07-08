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Китайская робособака научилась бегать быстрее Усэйна Болта

Китайская роботизированная собака разгоняется до 10,3 метра в секунду на беговой дорожке во время Всемирного конкурса роботов, организованного China Media Group (CMG), 6 июля 2025 года / © CMG

При весе в 38 килограммов и росте 0,63 метра «Черная пантера 2.0» развивает впечатляющую скорость — 10,3 метра в секунду. Мировой рекорд спортсмена Усэйна Болта на дистанции 100 метров составляет 9,58 секунды, что примерно соответствует скорости 10,44 метра в секунду. То есть при забеге на короткой дистанции «Черная пантера 2.0» обогнала бы олимпийского легкоатлета.

Новый рекорд зафиксировали во время шоу роботизированной собаки на последнем Всемирном конкурсе роботов, проведенном China Media Group 6 июля.

Теперь «Черная пантера 2.0» опережает большинство людей в беге на короткие дистанции, но все еще отстает от таких скоростных бегунов, как гепарды, страусы и антилопы гну.