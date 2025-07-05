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Roman Markin
Roman Markin
Сегодня, 11:57
Рейтинг: +325
Посты: 207

С борта МКС засняли редчайший спрайт над Мексикой

3 июля астронавт NASA Николь Айерс сфотографировала с борта Международной космической станции редкое атмосферное явление — так называемый спрайт. Красная молния необычной формы вспыхнула высоко над грозой, проходившей над Мексикой и южными штатами США.

Сообщество
# NASA
# гроза
# МКС
# природные явления
# спрайт
© Nicole Ayers / NASA, via X (Twitter)
© Nicole Ayers / NASA, via X (Twitter)

Спрайты представляют собой кратковременные световые разряды в верхних слоях атмосферы, возникающие во время гроз. Из-за характерной формы спрайты часто напоминают медуз. С Земли это явление практически не видно, однако с орбиты его гораздо проще зафиксировать. Красный цвет обусловлен взаимодействием разряда с молекулами азота.

Несмотря на десятилетия наблюдений, природа спрайтов до конца не изучена. Неизвестно, почему только часть гроз вызывает их появление. Первые упоминания о спрайтах относятся к 1950-м годам, а впервые сфотографировать их удалось только в 1989 году.

Айерс написала, что во время фотосъёмки увидела вдалеке грозу и решила сделать кадр с длительной экспозицией. Уже позже, просматривая снимки, она заметила необычную красную вспышку — спрайт. По её словам, «это был момент чистого везения и красоты природы, открывающейся в космосе».

Подобные разряды также наблюдали в атмосфере Юпитера. Учёные предполагают, что спрайты могут возникать и на других планетах — например, на Сатурне и Венере.

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