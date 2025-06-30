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Электромобиль Tesla впервые в автономном режиме доехал до покупателя прямо с фабрики

Компания Tesla достигла нового рубежа в технологии автономного вождения, осуществив первую доставку нового электромобиля Model Y клиенту прямо с завода. Кроссовер Tesla Model Y автономно проделал путь от завода Gigafactory компании в Остине, штат Техас, до многоквартирного дома в этом районе, что стало историческим моментом в автомобильных инновациях.

Скриншот из видео, в котором Tesla Model Y самостоятельно доставляет себя клиенту / © Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск отметил это достижение своей компании, заявив, что электромобиль доставили на день раньше запланированного срока.

© Tesla

Видео, опубликованное в официальном аккаунтом Tesla в соцсети X, демонстрирует, как Model Y пересекает общественные дороги, включая шоссе, без присутствия человека на водительском или переднем пассажирском сиденье. Электромобиль плавно маневрировал по улицам и, спустя примерно 30 минут после начала движения, прибыл в пункт назначения, где клиент в сопровождении сотрудников Tesla получил новое транспортное средство.