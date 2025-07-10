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Российские ученые установили «возраст первой затяжки»
Каждый второй подросток выкурил свою первую сигарету в возрасте 11-13 лет. К такому выводу пришли ученые из СГМУ по итогу одномоментного комплексного исследования поведенческих особенностей старшеклассников, в котором участвовали 1300 человек в возрасте от 15 до 17 лет. Один из разделов исследования посвятили характеристике и частоте распространенности табакокурения.
Как рассказала профессор кафедры общей гигиены и экологии Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Юлия Елисеева, хотя возраст начала курения варьируется, мальчики впервые пробуют сигарету в среднем в 10,9 года (плюс/минус 1,3 года), тогда как девочки — в 12,7 (плюс/минус 1,8 года). Кроме того, исследование выявило, что уже к этому возрасту пробовали курить 56% старшеклассников.
«Поздно заниматься профилактикой табакокурения в старших классах, поезд уходит гораздо раньше. Уместно говорить об этом уже в начальной школе», — отметила профессор.
По словам Елисеевой, нужно обращать внимание на косвенные причины раннего курения. Значительное влияние на формирование этой пагубной привычки оказывают курящие члены семьи. Как показало исследование, чаще всего это касается отцов: сыновья следуют их примеру в 39,7% случаев, а дочери — в 36,2%.
«Для детей и подростков характерно отзеркаливание близких людей, особенно отца, если он занимает авторитетную позицию в семье», — добавила профессор.
Она также призвала родителей учить детей искусству отказа.
«Ребенок не должен бояться говорить „нет“, когда ему предлагают первую сигарету. Он должен уметь обосновать свой отказ: например, „я не хочу курить не потому, что я маменькин сынок, просто не хочу иметь желтые зубы“», — рекомендовала профессор.
Изучение курительного поведения у подростков по анкете Хорна показало, что для большинства характерен тип «поддержка», при котором сигарета становится своего рода спасением в ситуациях тревоги, помогая снизить уровень стресса, справиться с нервозностью и преодолеть стеснение.
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Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
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