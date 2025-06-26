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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +395
Посты: 670

Объявлены победители конкурса Wellcome Photography Prize за создание научных снимков

Жюри ежегодного фотоконкурса Wellcome Photography Prize, организованного фондом Wellcome Trust, показало лучшие работы в номинации «чудеса научной и медицинской визуализации».

Сообщество
# наука
# фотографии
«Холестерин в печени»: показаны кристаллические формы, образующиеся внутри клеток / © Steve Gschmeissner
«Холестерин в печени»: показаны кристаллические формы, образующиеся внутри клеток / © Steve Gschmeissner
Органоиды, выращенные в лабораторных условиях / © Oliver Meckes / Nicole Ottawa 
Органоиды, выращенные в лабораторных условиях / © Oliver Meckes / Nicole Ottawa 
Грязный лондонский воздух. Изображение получено с помощью цианотипии, фотографического процесса, основанного на использовании светочувствительных солей железа / © Marina Vitaglione
Грязный лондонский воздух. Изображение получено с помощью цианотипии, фотографического процесса, основанного на использовании светочувствительных солей железа / © Marina Vitaglione
Личинка комара / © Jander Matos / Joaquim Nascimento
Личинка комара / © Jander Matos / Joaquim Nascimento
Возбудитель болезни Шагаса / © Ingrid Augusto / Kildare Rocha de Miranda / Vania da Silva Vieira  
Возбудитель болезни Шагаса / © Ingrid Augusto / Kildare Rocha de Miranda / Vania da Silva Vieira  
«Микропластик в тканях млекопитающих»: первое неинвазивное изображение пластиковых частиц, внедренных в живую ткань, полученное с помощью новаторской фотоакустической лазерной техники / © P. Stephen Patrick / Olumide Ogunlade
«Микропластик в тканях млекопитающих»: первое неинвазивное изображение пластиковых частиц, внедренных в живую ткань, полученное с помощью новаторской фотоакустической лазерной техники / © P. Stephen Patrick / Olumide Ogunlade
Развитие бабочки / © Amaia Alcalde Anton
Развитие бабочки / © Amaia Alcalde Anton


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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

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# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
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Вчера, 17:26
Елена Авдеева

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.

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Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
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Владислав Кирьяков
19 минут назад
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Sergey Vasenin
44 минуты назад
Евгений, вопрос ведь не только в научной возможности сделать из пластика парацетамол, а еще и в том, сколько будет стоить таким образом

Ученые создали бактерию, которая перерабатывает пластик в парацетамол

Антон Сотников
1 час назад
Источник шума - весь самолет.. Снимите запрет на гармонические ряды в проектировании.

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Иван Колупаев
2 часа назад
Евгений, "приезжим бандитам" тоже Путин приказы отдавал или все-таки ваши майдауны падвывалы? 😁

SpaceX отправила останки людей в космос 

Дмитрий
2 часа назад
Анатолий, стоимость, чуть дороже из-за немассовости. Литр спирта ведь тоже 300р стоит. А вы не слушайте здесь, не верьте, возьмите и найдите сами. Это

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Дмитрий
2 часа назад
B., экстремальных есть, мазохисты тоже :). Но в шалаше и земляники ни те не другие не перебираются: )

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Иван Колупаев
2 часа назад
Стасюк, это вы фантастики про страж-птиц начитались. Впрочем и там автономные БПЛА что под управлением ИИ самостоятельно выбирали цель ни к чему

«Ростех» передал Минобороны мини-ракеты для борьбы с БПЛА 

Евгений Патыков
3 часа назад
Dalina, путин пусть к се домой в израиль едет

SpaceX отправила останки людей в космос 

Евгений Патыков
3 часа назад
Sony, вот умора та . мильён раз доказано ( да и доказывать не нада ) что это приезжиие бандиты сбрасывали зажигалки с крыши . есть фото и видео . что

SpaceX отправила останки людей в космос 

+ + + + + | + + + + +
3 часа назад
Я архитектор плюс, дарю вам всем я этот блюз ;)

Аэрофотоснимки показали, как выглядит испытательный полигон спустя неделю после взрыва Starship

Евгений Патыков
3 часа назад
Iosi, а эт болван Маск и авто своё теслу запускал . лучше бы он спросил людейчто запустить в качестве полезной нагрузки

SpaceX отправила останки людей в космос 

Евгений Патыков
3 часа назад
вопрос то остался . эт же описаное предположение тока

Российские ученые выяснили, куда пропал «сильнейший народ» из гуннского союза

+ + + + + | + + + + +
3 часа назад
Дигитальную автономию можно хакнуть, так что изделие против создателя пойдёт, она тупая - как различать свой/ чужой? Минусов много, так что не

«Ростех» передал Минобороны мини-ракеты для борьбы с БПЛА 

NO NAME
3 часа назад
Как под видом исследований собрать данные, в том числе по подземным сооружениям )))

Опубликованы первые изображения, полученные спутником Biomass

Татьяна
3 часа назад
Ksenija, если бы не "прогнившая" Европа то ты сейчас без интернета сидела бы. Скажи спасибо что ты можешь пользоваться тем что они придумали и создали, а

SpaceX отправила останки людей в космос 

+ + + + + | + + + + +
3 часа назад
И система видеокамер с ИИ, которая распознав взрыв закрывает горизонтальную дверь, чтобы энергия взрыва осталась исключительно над тестовым

Аэрофотоснимки показали, как выглядит испытательный полигон спустя неделю после взрыва Starship

+ + + + + | + + + + +
3 часа назад
Есть ли смысл строить подобную инфараструктуру под уровнем земли? Да дорого, да сложно, но сколько подобных тестов ещё предстоит пройти?

Аэрофотоснимки показали, как выглядит испытательный полигон спустя неделю после взрыва Starship

Стасюк V
3 часа назад
Иван, БПЛА управляемый оператором - тупиковый путь. Доживают последние недели. Ведь оператор (и связь с ним) самое уязвимая часть. Трутень должен

«Ростех» передал Минобороны мини-ракеты для борьбы с БПЛА 

MISHUGA
3 часа назад
Роман, Тогда в вашем городе построить завод по производству литиевых батарей для электромобилей, что бы вы на себе почувствовали всю зеленость

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Dmitriy
4 часа назад
Господи какая чушь. Не ячейки а полигоны этотобщепринятый термин в 3д моделирование. Они выясняли влияет ли детализация сетки на вычисления, им

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

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