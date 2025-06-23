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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +407
Посты: 900

OpenAI заявила, что ее ИИ сможет разработать новое биологическое оружие

Как утверждают специалисты американской компании OpenAI, их будущие модели искусственного интеллекта станут настолько продвинутыми, что с их помощью можно будет создавать совершенно новое биологическое оружие.

Сообщество
# OpenAI
# ИИ
# технологии
Руководитель OpenAI Сэм Альтман / © Alex Wong / Getty Images
Руководитель OpenAI Сэм Альтман / © Alex Wong / Getty Images

В блоге представители компании сообщили, что, несмотря на создание все более продвинутых моделей, которые будут иметь «положительные варианты использования, такие как биомедицинские исследования и биологическая защита», они считают своим долгом балансировать на грани между «обеспечением научного прогресса и сохранением барьера для вредоносной информации».

Эта «вредная информация», по-видимому, включает в себя возможность «помощи высококвалифицированным специалистам в создании биологического оружия».

«Физический доступ к лабораториям и конфиденциальным материалам остается препятствием, но эти препятствия не абсолютны»,  — говорится в сообщении OpenAI.

В заявлении для издания Axios руководитель отдела безопасности OpenAI Йоханнес Хайдеке пояснил: хотя компания не уверена, что ее будущие ИИ смогут самостоятельно производить биологическое оружие, они будут достаточно продвинутыми, чтобы помочь в этом начинании людям.

Руководитель отдела безопасности OpenAI также признал, что пока модели не достигли нужного уровня. В компании ожидают, что «некоторые из преемников o3 [модели рассуждений] достигнут этого уровня».

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# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
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