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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +393
Посты: 666

Названы победители фотоконкурса дикой природы BigPicture — 2025

Калифорнийская академия наук объявила победителей своего ежегодного фотоконкурса  BigPicture, который посвящен красоте дикой природы и проблемам ее сохранения.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Снимок абсолютного победителя конкурса: самка бурого лемура (Eulemur fulvus) перепрыгивает ущелье вместе с цепляющимся за нее детенышем / © Donglin Zhou
Снимок абсолютного победителя конкурса: самка бурого лемура (Eulemur fulvus) перепрыгивает ущелье вместе с цепляющимся за нее детенышем / © Donglin Zhou
Победитель в номинации «Фоторепортаж»: покрытая капельками росы муха / © Takuya Ishiguro
Победитель в номинации «Фоторепортаж»: покрытая капельками росы муха / © Takuya Ishiguro
Победитель в номинации «Наземная жизнь»: полярные волки (Canis lupus arctos) в Канаде / © Amir Eshel
Победитель в номинации «Наземная жизнь»: полярные волки (Canis lupus arctos) в Канаде / © Amir Eshel
Победитель в номинации «Крылатая жизнь»: самка белого листоноса (Ectophylla alba) и ее детеныши / © Dvir Barkay
Победитель в номинации «Крылатая жизнь»: самка белого листоноса (Ectophylla alba) и ее детеныши / © Dvir Barkay
Победитель в номинации «Искусство природы»: волны обрушиваются на побережье острова Рюген, Германия  / © Sandra Bartocha
Победитель в номинации «Искусство природы»: волны обрушиваются на побережье острова Рюген, Германия  / © Sandra Bartocha
Победитель в номинации «Человек и природа»: специалисты службы охраны дикой природы Кении помогли самке черного носорога (Diceros bicornis), которая плохо отреагировала на анестезию и перестала дышать. Животное удалось спасти и переселить в заповедник / © Ami Vitale
Победитель в номинации «Человек и природа»: специалисты службы охраны дикой природы Кении помогли самке черного носорога (Diceros bicornis), которая плохо отреагировала на анестезию и перестала дышать. Животное удалось спасти и переселить в заповедник / © Ami Vitale
 Победитель в номинации «Пейзажи и флора»: замерзшее озеро в Рыбнике, Польша / © Marcin Giba
 Победитель в номинации «Пейзажи и флора»: замерзшее озеро в Рыбнике, Польша / © Marcin Giba
Победитель в номинации «Водная жизнь»: самка карибского рифового осьминога (Octopus briareus) стережет кладку яиц / © Kat Zhou
Победитель в номинации «Водная жизнь»: самка карибского рифового осьминога (Octopus briareus) стережет кладку яиц / © Kat Zhou
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