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У побережья Канады обнаружили черный айсберг

Рыбак Халлур Антониуссен сфотографировал необычный айсберг, который застрял в 160 километрах от побережья Ньюфаундленда.

У побережья Канады обнаружили редкий черный айсберг / © Hallur Antoniussen

Снимок черного айсберга произвел фурор в социальных сетях, когда рыбак выложил его фотографию.

Как объяснили специалисты, обычно айсберги выглядят белыми, поскольку состоят изо льда и пузырьков воздуха в надводной части. Между тем нижняя часть льда трется о земную кору, и там происходит постоянное перемешивание, превращающее породу и осадок в порошок, который поднимается кверху по ледяным колоннам.

При интенсивном таянии айсберг может перевернуться, и над водой поднимется его темная часть.



