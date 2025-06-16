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У побережья Канады обнаружили черный айсберг
Рыбак Халлур Антониуссен сфотографировал необычный айсберг, который застрял в 160 километрах от побережья Ньюфаундленда.
Снимок черного айсберга произвел фурор в социальных сетях, когда рыбак выложил его фотографию.
Как объяснили специалисты, обычно айсберги выглядят белыми, поскольку состоят изо льда и пузырьков воздуха в надводной части. Между тем нижняя часть льда трется о земную кору, и там происходит постоянное перемешивание, превращающее породу и осадок в порошок, который поднимается кверху по ледяным колоннам.
При интенсивном таянии айсберг может перевернуться, и над водой поднимется его темная часть.
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