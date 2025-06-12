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Не выпустили закрылки: названа основная версия катастрофы Boeing 787 Air India

На кадре видно, что закрылки Boeing 787 находятся в убранном положении во время взлёта — при таком конфигурации крыло не создаёт достаточной подъёмной силы / © CC BY

По предварительным данным, экипаж мог допустить неверную установку механизации крыла — закрылки, вероятно, были в положении 0°, тогда как для безопасного взлёта при текущих условиях требовались значения от 5 до 15 градусов.

Инцидент произошёл при температуре воздуха около 37 °C и полной заправке лайнера топливом. В таких условиях взлёт с убранными закрылками становится практически невозможным: самолёт не набирает необходимую подъёмную силу на коротком участке ВПП.

Закрылки — это элементы механизации крыла, которые увеличивают подъёмную силу. При взлёте они помогают самолёту оторваться от земли при меньшей скорости, а при посадке — снижают скорость и обеспечивают устойчивость. Без выпущенных закрылков самолёт может не успеть набрать нужную подъёмную силу на короткой полосе.

Окончательные выводы будут сделаны по результатам расшифровки параметров полётного регистратора и переговоров экипажа. Расследование продолжается.