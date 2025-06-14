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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +391
Посты: 663

Объявлены победители фотоконкурса ООН, посвященного Всемирному дню океанов — 2025

Жюри ежегодного фотоконкурса, посвященного Всемирному дню океанов Организации Объединенных Наций, объявило победителей своего 12-го состязания. 

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Победитель в категории «Большие и малые подводные существа» / © Andrey Nosik 
Победитель в категории «Большие и малые подводные существа» / © Andrey Nosik 
Второе место в категории «Большие и малые подводные существа» / © Giacomo Marchione
Второе место в категории «Большие и малые подводные существа» / © Giacomo Marchione
Третье место в категории «Большие и малые подводные существа» / © Lars von Ritter Zahony
Третье место в категории «Большие и малые подводные существа» / © Lars von Ritter Zahony
Победитель в категории «Подводные морские пейзажи» / © Dani Escayola
Победитель в категории «Подводные морские пейзажи» / © Dani Escayola
Второе место в категории «Подводные морские пейзажи» / © Gerald Rambert
Второе место в категории «Подводные морские пейзажи» / © Gerald Rambert
Третье место в категории «Подводные морские пейзажи» / © Pedro Carrillo
Третье место в категории «Подводные морские пейзажи» / © Pedro Carrillo
Победитель в категории «Морские чудеса» / © Rachel Moore
Победитель в категории «Морские чудеса» / © Rachel Moore
Второе место в категории «Морские чудеса» / © Luis Arpa Toribio
Второе место в категории «Морские чудеса» / © Luis Arpa Toribio
Третье место в категории «Морские чудеса» / © Steven Lopez
Третье место в категории «Морские чудеса» / © Steven Lopez
Победитель в категории «Надводные морские пейзажи» / © Leander Nardin
Победитель в категории «Надводные морские пейзажи» / © Leander Nardin
Второе место в категории «Надводные морские пейзажи» / © Nur Tucker
Второе место в категории «Надводные морские пейзажи» / © Nur Tucker
Третье место в категории «Надводные морские пейзажи» / © Audrey Nosik
Третье место в категории «Надводные морские пейзажи» / © Audrey Nosik
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# дорожные пробки
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