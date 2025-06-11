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Отец Илона Маска рассказал, как его сын «заболел» Марсом
Илон Маск, возможно, заинтересовался темой освоения Марса после случайного прочтения рекламного объявления, рассказал отец главы SpaceX Эррол Маск. По его словам, Илон с детства увлекался космической тематикой.
«Мне кажется, он прочел какую-то рекламу в газете и после этого решил вступить в Марсианское общество в Сан-Франциско, которым руководил Роберт Зубрин. Он пришел на их встречу, там собралась группа энтузиастов, которые жили в пустыне, симулируя то, как бы они жили на Красной планете. Эта идея охватила Илона», — рассказал Маск-старший в Москве, на Форуме будущего — 2050. Его слова передает корреспондент Naked Science.
Марсианское общество основали в США в 1998 году, сегодня оно объединяет несколько тысяч сторонников.
В 2002 году энтузиасты открыли в штате Юта исследовательскую станцию Mars Desert Research Station. Там проводят многодневные эксперименты по симуляции полета на Красную планету или работы, имитирующие деятельность человека на поверхности Марса. Во время этих экспедиций участники ведут исследования в том числе в области медицины и геологии.
Сегодня в облаке запускают продукты, тестируют гипотезы, обучают ИИ-модели, автоматизируют бухгалтерию и разворачивают сервисы и приложения на сотни тысяч пользователей. Когда мы говорим, что бизнес «уходит в облако», мы имеем в виду не красивую метафору, а вполне конкретную практику — аренду инфраструктуры, вычислительных мощностей и приложений у провайдера, который отвечает за их надежную работу.
Онлайн-шопинг, доставка еды, мобильный банкинг и стриминг кино — часть повседневности. Мы почти не задумываемся, что делает все это возможным. Ответ — облачные технологии. За каждой покупкой, переводом или просмотром фильма работает невидимая инфраструктура, без которой современные цифровые сервисы попросту остановились бы. Рассказываем, как облака изменили нашу цифровую жизнь и стали незаметным мотором современной экономики.
2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.
2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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