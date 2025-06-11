Отец Илона Маска рассказал, как его сын «заболел» Марсом

Марс / © NASA

«Мне кажется, он прочел какую-то рекламу в газете и после этого решил вступить в Марсианское общество в Сан-Франциско, которым руководил Роберт Зубрин. Он пришел на их встречу, там собралась группа энтузиастов, которые жили в пустыне, симулируя то, как бы они жили на Красной планете. Эта идея охватила Илона», — рассказал Маск-старший в Москве, на Форуме будущего — 2050. Его слова передает корреспондент Naked Science.

Марсианское общество основали в США в 1998 году, сегодня оно объединяет несколько тысяч сторонников.

В 2002 году энтузиасты открыли в штате Юта исследовательскую станцию Mars Desert Research Station. Там проводят многодневные эксперименты по симуляции полета на Красную планету или работы, имитирующие деятельность человека на поверхности Марса. Во время этих экспедиций участники ведут исследования в том числе в области медицины и геологии.