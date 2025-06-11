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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
4 минуты назад
Рейтинг: +1
Посты: 29

Отец Илона Маска рассказал, как его сын «заболел» Марсом

Илон Маск, возможно, заинтересовался темой освоения Марса после случайного прочтения рекламного объявления, рассказал отец главы SpaceX Эррол Маск. По его словам, Илон с детства увлекался космической тематикой.

Сообщество
# Илон Маск
# космос
# Марс
Марс / © NASA
Марс / © NASA

«Мне кажется, он прочел какую-то рекламу в газете и после этого решил вступить в Марсианское общество в Сан-Франциско, которым руководил Роберт Зубрин. Он пришел на их встречу, там собралась группа энтузиастов, которые жили в пустыне, симулируя то, как бы они жили на Красной планете. Эта идея охватила Илона», — рассказал Маск-старший в Москве, на Форуме будущего — 2050. Его слова передает корреспондент Naked Science
Марсианское общество основали в США в 1998 году, сегодня оно объединяет несколько тысяч сторонников.

В 2002 году энтузиасты открыли в штате Юта исследовательскую станцию Mars Desert Research Station. Там проводят многодневные эксперименты по симуляции полета на Красную планету или работы, имитирующие деятельность человека на поверхности Марса. Во время этих экспедиций участники ведут исследования в том числе в области медицины и геологии.

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Duncan MacLeod
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13 минут назад
Elusive, Факт. в твоей кастрюле вместо мозга - гнилое сало. 🤕🐷🖕

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Duncan MacLeod
13 минут назад
Жаль

Опубликованы новые спутниковые снимки поврежденного эсминца КНДР

Андрей Андерсон
14 минут назад
КБ, Он этим целыми днями занимается. И без Орешника обходится 🤣.

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Sega122 Qwe
16 минут назад
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Андрей Андерсон
16 минут назад
Petro, Это чучело в стрингах тут, что то за ватники скулит ??? Залепи хлебало пособник бендеровцев.

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Андрей Андерсон
19 минут назад
Александр, Оно не тупое - подгорелое 🐷. Жаба душит. У самих то, только лодки. И то наклянчанные.

Опубликованы новые спутниковые снимки поврежденного эсминца КНДР

Андрей Андерсон
22 минуты назад
Олег, Кому вы это объясняете.

Опубликованы новые спутниковые снимки поврежденного эсминца КНДР

2020719132
38 минут назад
Форум накурившихся поклонников мира Звездных войн😏

Отец Илона Маска рассказал, какая страна будет править миром

Fktrcttq Ybrjkftd
39 минут назад
Dmitriy, да, британские ученые сдают позиции.

Отец Илона Маска рассказал, какая страна будет править миром

Infodano
52 минуты назад
Нет дыма без огня. Может человек и не сможет не разрушив стену пройти сквозь него. Но прорыв в технологии в области изучения человека сможет. Но

Отец Илона Маска рассказал, какая страна будет править миром

Sam Dowson
2 часа назад
В России с советских времен мало что изменилось. Никто не будет делать старикам посмертную биопсию и гистологию мозга, чтобы записать точный

Вероятность получить слабоумие связали с местом проживания

Ваха
3 часа назад
Иван, Россия не из русских состоит , где твоя республика , где твой край родной . Нравиться не нравиться, терпи моя красавица.

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Ваха
3 часа назад
Sega122, А Москва за счёт чего живёт , что производит . А где наши денежки за нефть которую качаете больше ста лет . Верните наши денежки , а разрушенные

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Ваха
3 часа назад
Вика, Не ваше дело , деньги не ваши , а инвесторов . " Нравиться не нравиться терпи моя красавица.

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

КБ ЛИС
7 часов назад
Petro, как вариант можешь орешника пососать.

Опубликованы новые спутниковые снимки поврежденного эсминца КНДР

КБ ЛИС
7 часов назад
Александр, кстати , единственное, что в этом обсуждении , не оспоримо!)

Опубликованы новые спутниковые снимки поврежденного эсминца КНДР

KnocKnock KnocKnock
8 часов назад
Женщины все-таки умнее мужчин, статистически. Кроме Франции, там 1/3 населения в равной степени тупые.

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Valeriy Isaev
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Дмитрий Филимонов
8 часов назад
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