  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
4 минуты назад
Рейтинг: +630
Посты: 1583

В Дубае построят самую высокую в мире станцию метро

В Дубае стартовали работы по строительству новых линий метрополитена эмирата. Ожидается, что эти ветки метро преобразят северо-восточную часть города, разгрузят транспортные заторы и обеспечат прямое сообщение с Международным аэропортом Дубая.

Сообщество
# Дубай
# ОАЭ
# строительство
# технологии
Рендер самой высокой в мире станции метро / © Dubai Media Office
Рендер самой высокой в мире станции метро / © Dubai Media Office

В рамках этого проекта в районе дубайской гавани возведут новую станцию — Emaar Properties, которая станет самой высокой станцией метро в мире. Ее высота составит 74 метра, открытие ожидается в 2029 году.

Рендер самой высокой в мире станции метро / © Dubai Media Office
Рендер самой высокой в мире станции метро / © Dubai Media Office
Рендер самой высокой в мире станции метро / © Dubai Media Office
Рендер самой высокой в мире станции метро / © Dubai Media Office
Макет самой высокой в мире станции метро / © Dubai Media Office
Макет самой высокой в мире станции метро / © Dubai Media Office
Макет самой высокой в мире станции метро / © Dubai Media Office
Макет самой высокой в мире станции метро / © Dubai Media Office
Рендер новой ветки дубайского метро / © Dubai Media Office
Рендер новой ветки дубайского метро / © Dubai Media Office
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Июн
Бесплатно
Французская геодезическая миссия на Севере
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
10 Июн
1000
Заблуждения о братьях наших меньших
Medio Modo
Москва
Лекция
10 Июн
Бесплатно
Лунные миссии и полеты к Марсу: как меняется инженерное образование в космонавтике
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
11 Июн
600
Что делать с находками после раскопок?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Причина и польза эмоций
Парк Горького
Москва
Лекция
12 Июн
700
Биомашина-человек
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
13 Июн
Бесплатно
Дневные хищники Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Июн
1000
Почему болит спина и что с этим делать?
Medio Modo
Москва
Экскурсия
15 Июн
Бесплатно
Орнитологическая экскурсия в Пулковском Парке
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:20
Юлия Трепалина

Курение сигарет повысило вероятность употребления каннабиса в 186 раз

Новое исследование с участием нескольких тысяч немецких подростков показало, что курение обычных или электронных сигарет, особенно сочетание этих практик, в сотни раз повышает вероятность знакомства тинейджеров с марихуаной.

Медицина
# вейпинг
# Германия
# каннабис
# конопля
# курение
# марихуана
# подростки
# табакокурение
# школьники
# электронные сигареты
Вчера, 21:21
Адель Романенкова

Отец Илона Маска раскритиковал планы полета на Марс: «Это нереалистично»

Инженер Эррол Маск заявил, что одновременно с вопросом о межпланетном перелете автоматически возникает вопрос о возвращении астронавтов на Землю.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# марс
# межпланетные экспедиции
# пилотируемый полет
# ракетные двигатели
3 часа назад
Дарья Губина

Новый подход может «вытащить» нашу Вселенную из «болота» моделей теорий струн

Теория струн растеряла свою популярность, потому что на практике не может объяснить все особенности Вселенной. Оказалось, если добавить «динамичности» одному из параметров, модели теории струн начинают лучше «дружить» и с реальностью, и с теоретическими концепциями.

Физика
# Мультивселенная
# Общая теория относительности
# теория струн
# элементарная частица
Вчера, 13:02
Александр Березин

Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.

Офтоп
# продовольственная безопасность
# продовольствие
# Южная Америка
Вчера, 21:21
Адель Романенкова

Отец Илона Маска раскритиковал планы полета на Марс: «Это нереалистично»

Инженер Эррол Маск заявил, что одновременно с вопросом о межпланетном перелете автоматически возникает вопрос о возвращении астронавтов на Землю.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# марс
# межпланетные экспедиции
# пилотируемый полет
# ракетные двигатели
Вчера, 13:20
Юлия Трепалина

Курение сигарет повысило вероятность употребления каннабиса в 186 раз

Новое исследование с участием нескольких тысяч немецких подростков показало, что курение обычных или электронных сигарет, особенно сочетание этих практик, в сотни раз повышает вероятность знакомства тинейджеров с марихуаной.

Медицина
# вейпинг
# Германия
# каннабис
# конопля
# курение
# марихуана
# подростки
# табакокурение
# школьники
# электронные сигареты
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
26 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Российские ученые предсказали разрушение авиадвигателей от вибраций с высочайшей точностью

    2 часа назад

  2. Новый подход может «вытащить» нашу Вселенную из «болота» моделей теорий струн

    3 часа назад

  3. Якоря и цепи судов повредили хрупкие экосистемы морского дна Антарктики

    3 часа назад

  4. Как сервисы доставки, интернет-магазины, банки и онлайн-кинотеатры зависят от облака

    3 часа назад
Выбор редакции

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

7 июня

Последние комментарии

Александр Березин
13 минут назад
Ольга, да, я был на Бородинском поле, поэтому у меня не вызывает вопрос, почему Кутузов ничего не видел оттуда, где он находился. Потому что

Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?

Евгений Мороз
20 минут назад
так мы все идя на работу, уже путешествуем в пространстве времени, выходим на работу в точке А в 7.00, приходим на работу в точку Б, уже в 8.00. чем не

Отец Илона Маска рассказал, какая страна будет править миром

Александр Березин
21 минута назад
Sureman, справедливости ради, выиграть у Наполеона кроме России в тех условиях не мог никто, поэтому проиграть он, в случае союза с Россией, объективно

Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?

Евгений Бражников
29 минут назад
Власти годами скрывали от нас эту информацию. Как теперь жить?

Спутниковые снимки Канады вызвали ажиотаж у пользователей соцсетей

Алекс Пичуг
42 минуты назад
Стасюк, технология погружения в гипернацию имеется давно и успешно используется. А вот технологий вывода из гипернации даже без коммерческой

Отец Илона Маска заявил, что не верит в идею межпланетных перелетов

Vlad Ok
42 минуты назад
Мне например как местами технарю интересующемуся астронавтикой и внеземной деятельностью человечества лично кажется что раз уж р-н готов и

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Vlad Ok
50 минут назад
Сергей, скорее всего последнее. Поскольку из всего спектра мнений можно найти как крайние оценки за упокой или здравие так и нейтральные.

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Алексей Электрик
56 минут назад
Лучше бы поведал великоскрепным как размножаться с падчерицамм

Отец Илона Маска раскритиковал планы полета на Марс: «Это нереалистично»

Ольга Вострюгина
1 час назад
Две армии - Багратиона и Барклая - как шли одна севернее, другая южнее, так и встали на Бородинском поле, Багратиону достался левый фланг. Зачем их

Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?

Ольга Вострюгина
1 час назад
А почему Кутузов из Горок ничего не видел? А вы были на Бородинском поле? Горки там самое высокое место, потому и называется Горки, оттуда много что

Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?

Вадим Корнев
3 часа назад
Олег, Планеты вообще осваивать так себе идея. Различия в гравитации, сложности с посадкой и взлетом, погода ( на Земле то не можем справится, а на

Отец Илона Маска раскритиковал планы полета на Марс: «Это нереалистично»

Roman Rubtsov
3 часа назад
Сергей, Юницкий не впаривает, а строит – технология востребована

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

jigoku
3 часа назад
Во времена детства : - Пап, когда я выросту, то хочу стать самым богатым человеком в мире!! - Не, сын, это не реалистично !!

Отец Илона Маска раскритиковал планы полета на Марс: «Это нереалистично»

Roma Hord
4 часа назад
Этот "джинса" типа какая замечательная страна канада. Шляпа а не страна.

Спутниковые снимки Канады вызвали ажиотаж у пользователей соцсетей

Alexander Kaidun
4 часа назад
Я живу в Канаде , новость вызвала ажиотаж. Немедленно поделился ср всеми знакомыми. Сидим, думаем - что делать , как жить дальше ?

Спутниковые снимки Канады вызвали ажиотаж у пользователей соцсетей

Тимофей Хазацкий
4 часа назад
marina, Это шутка? Про луну?

Отец Илона Маска раскритиковал планы полета на Марс: «Это нереалистично»

Тимофей Хазацкий
4 часа назад
Олег, посмотрим. Сперва надо, чтобы они хотя бы полетели

Отец Илона Маска раскритиковал планы полета на Марс: «Это нереалистично»

Тимофей Хазацкий
4 часа назад
Балаболить каждый может. Но надо понимать разницу между фантастикой и реальностью. Теорией и практикой. А лучше предложить реальное решение, а не

Отец Илона Маска раскритиковал планы полета на Марс: «Это нереалистично»

Svyatoslav Grachev
5 часов назад
Александр, С ткой позицией о каком развитии транспорта можно говорить? и с какиз пор скорость в 120 км/ч это низкая скорость, особенно в пределах

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Svyatoslav Grachev
5 часов назад
Отличное решение для современных мегаполисов!! Удивлён, что такие проекты ещё не запущены повсеместно. Надеюсь, успех в Алматы откроет дорогу и

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно